ΚΑΙΡΟΣ
Τοπικές βροχές ή μπόρες το Σ/Κ στα Βόρεια. Άνοδος της θερμοκρασίας στα Κεντρικά και Νότια. Σκόνη από την Αφρική κυρίως στα Δυτικά και Νότια

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Παρασκευή Αραιή συννεφιά , κατά τόπους πιο πυκνή , κυρίως στα Νότια , όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.  Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν στο Ιόνιο 5 με 7 , στο Αιγαίο 3 με 5  , από το απόγευμα θα εξασθενήσουν  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως  25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 βαθμούς , στην Κρήτη έως 32 βαθμούς.

Το Σάβ/Κυρ  αραιή συννεφιά , παροδικά πιο πυκνή. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν , το Σάββατο στα Β – ΒΔ και την Κυριακή στα Κ και Β. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο , και θα ανέβει το Σάββατο το μεσημέρι στα Δ και Ν έως 31 με 32 βαθμούς και την Κυριακή έως 32 με 33 στην Κρήτη έως 35 βαθμούς.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά , παροδικά πιο πυκνή. Άνεμοι: Α 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

