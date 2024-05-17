Παρασκευή Αραιή συννεφιά , κατά τόπους πιο πυκνή , κυρίως στα Νότια , όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν στο Ιόνιο 5 με 7 , στο Αιγαίο 3 με 5 , από το απόγευμα θα εξασθενήσουν Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 βαθμούς , στην Κρήτη έως 32 βαθμούς.

Το Σάβ/Κυρ αραιή συννεφιά , παροδικά πιο πυκνή. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν , το Σάββατο στα Β – ΒΔ και την Κυριακή στα Κ και Β. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο , και θα ανέβει το Σάββατο το μεσημέρι στα Δ και Ν έως 31 με 32 βαθμούς και την Κυριακή έως 32 με 33 στην Κρήτη έως 35 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά , παροδικά πιο πυκνή. Άνεμοι: Α 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

