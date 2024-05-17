«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Στάθης και η Μάντη κατάφεραν να μαγειρέψουν ένα γευστικό πιάτο και να κερδίσουν 1.000 ευρώ. Σήμερα, θέλουν να πετύχουν και δεύτερη νίκη απέναντι στο νέο ζευγάρι της Μαμάς, τη Βασιλική και τον Αντώνη.

Η Μάντη και ο Στάθης μπαίνουν με όρεξη στην κουζίνα και μαγειρεύουν «πένες με σολομό και βότκα». Τα μικροπροβλήματα στη συνεργασία δεν λείπουν και ο Στάθης δεν μένει ικανοποιημένος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Παρόλα αυτά, το πιάτο στήνεται και φτάνει μπροστά στον Έκτορα με την ελπίδα να κερδίσουν άλλα 1.000 ευρώ.

Η Βασιλική και ο Αντώνης είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, με τον Αντώνη να είναι ένθερμος θαυμαστής του Μάρκου – έχει παρακολουθήσει όλες τις παραστάσεις του, έχει βγάλει φωτογραφίες μαζί του και καθημερινά πριν κοιμηθεί παρακολουθεί βιντεάκια του. Σήμερα όμως, πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες της Βασιλικής και να μαγειρέψει «κριθαρότο με μανιτάρια».

Η προσπάθειά του θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα ώστε να βρεθεί ξανά στην κουζίνα της Μαμάς παρέα με τον Μάρκο;

Δείτε το τρέιλερ



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.