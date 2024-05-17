Κοπάδι 170 βισώνων που μεταφέρθηκε στα βουνά Țarcu της Ρουμανίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποθήκευση εκπομπών CO 2 που ισοδυναμούν με την απομάκρυνση 43.000 αμερικανικών αυτοκινήτων από το δρόμο, για ένα χρόνο.

Έρευνα, που δημοσιεύει ο Guardian, διαπιστώνει πως τα ζώα μπορούν να βοηθήσουν στον μετριασμό ορισμένων επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο ευρωπαϊκός βίσονας εξαφανίστηκε από τη Ρουμανία πριν από περισσότερα από 200 χρόνια, αλλά η Rewilding Europe και η WWF Ρουμανίας επανέφεραν το είδος στα νότια Καρπάθια βουνά το 2014. Από τότε, σε περισσότερους από 100 βίσονες έχουν δοθεί νέα σπίτια στα βουνά Țarcu, αυξάνοντας σε περισσότερους από 170 ζώα σήμερα, ένας από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς ελεύθερης περιαγωγής στην Ευρώπη. Το τοπίο έχει τη δυνατότητα για 350-450 βίσωνες.

Η πιο πρόσφατη έρευνα, η οποία δεν έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, χρησιμοποίησε ένα νέο μοντέλο που αναπτύχθηκε από επιστήμονες της Σχολής Περιβάλλοντος του Yale και χρηματοδοτήθηκε από την Global Rewilding Alliance,.

Το μοντέλο, το οποίο έχει δημοσιευθεί και αξιολογηθεί από ομοτίμους στο Journal of Geophysical Research: Biogeosciences , υπολογίζει την πρόσθετη ποσότητα ατμοσφαιρικού CO 2 που τα είδη άγριας ζωής βοηθούν να συλλάβουν και να αποθηκεύσουν στο έδαφος μέσω των αλληλεπιδράσεων τους μέσα στα οικοσυστήματα.

Το ευρωπαϊκό κοπάδι βισώνων που βοσκούσε σε μια περιοχή σχεδόν 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων βοσκοτόπων στα βουνά Țarcu βρέθηκε ότι συλλαμβάνει δυνητικά επιπλέον 54.000 τόνους άνθρακα ετησίως .

Αυτό είναι σχεδόν 9,8 φορές περισσότερος άνθρακας από ό,τι χωρίς τον βίσονα – αν και οι συντάκτες της έκθεσης σημείωσαν ότι το ποσοστό 9,8 θα μπορούσε να είναι έως και 55% υψηλότερο ή χαμηλότερο, καθιστώντας έτσι τη μέση εκτίμηση αβέβαιη.

Αντιστοιχεί στο ετήσιο CO 2 που απελευθερώνεται από μια διάμεση τιμή 43.000 μέσων βενζινοκίνητων οχημάτων στις ΗΠΑ, ή 84.000 που χρησιμοποιούν τον υψηλότερο αριθμό ή κατά μέσο όρο 123.000 μέσων ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, λόγω της υψηλότερης ενεργειακής τους απόδοσης, είπαν οι ερευνητές.

Ο καθηγητής Oswald Schmitz του Yale School of the Environment στο Κονέκτικατ στις ΗΠΑ, ο οποίος ήταν ο κύριος συγγραφέας της έκθεσης, είπε: «Ο βίσονας επηρεάζει τα λιβάδια και τα δασικά οικοσυστήματα βόσκοντας ομοιόμορφα λιβάδια, ανακυκλώνοντας θρεπτικά συστατικά για να γονιμοποιήσει το έδαφος και όλη τη ζωή του, διασπορά των σπόρων για τον εμπλουτισμό του οικοσυστήματος και συμπίεση του εδάφους για να αποτραπεί η απελευθέρωση του αποθηκευμένου άνθρακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.