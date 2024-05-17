Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες δυο ανδρών μελών της διεθνούς εγκληματικής ομάδας «Pink Panthers», που διέπραττε κλοπές σε κοσμηματοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας με την μέθοδο του «ριφιφί» και τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 24-4-2024 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία από δύο ή περισσότερους δράστες, που είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα, κατ' εξακολούθηση

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία τους

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην πρωταρχική ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις που προσβάλλουν το έννομο αγαθό της ιδιοκτησίας και στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους σε βάρος και άλλων θυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476202 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας έως 2-7-2024, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων».

Πηγή: skai.gr

