Το αγαπημένο reality Power of Love πρωτοεμφανίστηκε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, τον Φεβρουάριο του 2018, και σημείωσε εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης.

Από την πρεμιέρα του κιόλας φάνηκε πόσο το αγάπησε ο κόσμος, αφού στο γενικό σύνολο έκανε 20,6%, ενώ στο δυναμικό κοινό σημείωσε 19,4%, ενώ το πρόγραμμα έφτασε σε τέταρτο έως το 24,2%. Αλλά η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά μέσω των Social Media στα «ζευγαρώματα» των παικτών, αναδεικνύοντας αγαπημένα ζευγάρια και μη αγαπημένα φυσικά. Κάνοντας «viral» τα αποσπάσματα από τις διάφορες δοκιμασίες των παικτών.

Δοκιμασίες χορού, My Style Rocks για πολλά γέλια και άφθονο πηγαίο κέφι, αλλά και πιο προσωπικές που αφορούσαν αποκλειστικά τα ζευγάρια μέσα στο περιβόητο κόκκινο δωμάτιο.

Η Αθηνά Χρυσαντίδου, ο Δώρος Παναγίδης, η Στέλλα Μιζεράκη, η Ζένια Σολδάτου, ο Παύλος Παπαδόπουλος, ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν και τράβηξαν από την αρχή με τις προσωπικότητες και τις ατάκες τους το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Αλήθεια, εσείς ποια ζευγάρια είχατε αγαπήσει από τον πρώτο και το δεύτερο κύκλο του Power of Love; Και για να δούμε τα νέα πρόσωπα που θα βρεθούν μέσα στο σπίτι του παιχνιδιού του έρωτα για να «ανεβάσουν» ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι.

