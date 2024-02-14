Νέα Αριστερά: Οι εποχές που η εκκλησία παρενέβαινε στα πολιτικά πράγματα έχουν περάσει, ευτυχώς, ανεπιστρεπτί

«Οι εποχές που η εκκλησία παρενέβαινε στα πολιτικά πράγματα έχουν περάσει, ευτυχώς, ανεπιστρεπτί. Η εκκλησία δε νομοθετεί, η ελληνική βουλή δεν συμμετέχει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Η Ελλάδα είναι πράγματι μια δημοκρατική χώρα και αυτό πρέπει να επισφραγιστεί με τον οριστικό χωρισμό κράτους και εκκλησίας» αναφέρει η Νέα Αριστερά σε σχόλιο της σχετικά με τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Σχολιάζει ότι «σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν υπάρχει ερώτημα: τα του Θεού, τω Θεώ και μέχρι εκεί» και τονίζει ότι «σε πείσμα όσων θέλουν να επικρατήσει το σκοτάδι, η κοινωνία θα προχωρήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

