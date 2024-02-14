Νέα Αριστερά: Οι εποχές που η εκκλησία παρενέβαινε στα πολιτικά πράγματα έχουν περάσει, ευτυχώς, ανεπιστρεπτί

«Οι εποχές που η εκκλησία παρενέβαινε στα πολιτικά πράγματα έχουν περάσει, ευτυχώς, ανεπιστρεπτί. Η εκκλησία δε νομοθετεί, η ελληνική βουλή δεν συμμετέχει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Η Ελλάδα είναι πράγματι μια δημοκρατική χώρα και αυτό πρέπει να επισφραγιστεί με τον οριστικό χωρισμό κράτους και εκκλησίας» αναφέρει η Νέα Αριστερά σε σχόλιο της σχετικά με τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.
Σχολιάζει ότι «σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν υπάρχει ερώτημα: τα του Θεού, τω Θεώ και μέχρι εκεί» και τονίζει ότι «σε πείσμα όσων θέλουν να επικρατήσει το σκοτάδι, η κοινωνία θα προχωρήσει».
- Ειδική συνεδρίαση για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου την ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής
- Βουλή - Ομόφυλα ζευγάρια: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο - Σκέρτσος: Αρραγής η συνοχή της ΝΔ
- Στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης: «Τα μπρος πίσω της κυβέρνησης αποδεικνύουν την προχειρότητα με την οποία σχεδιάζουν για τους αγρότες»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.