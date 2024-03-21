Του Γιάννη Ανυφαντή

Με σφοδρές αντιπαραθέσεις, βαρύτατους χαρακτηρισμούς και με τους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος να παρακολουθούν καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης από τα θεωρεία, ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής, σε μια διαδικασία που σημαδεύτηκε από τις σκληρές εγκλήσεις και αντεγκλήσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Οι τίτλοι τέλους της κοινοβουλευτικής διερεύνησης έπεσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, με το σκληρό μπρα ντε φερ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να εκτυλίσσεται με φόντο την επόμενη ημέρα της διερεύνησης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, με τον τελευταίο λόγο τώρα να έχει η δικαιοσύνη. Για συστηματική απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, με τα κόμματα της μειοψηφίας να επιμένουν στο επιχείρημα περί συγκάλυψης των ευθυνών του δυστυχήματος.

Επίθεση Βορίδη σε αντιπολίτευση: Εκμεταλλεύεστε την αγωνία των ανθρώπων για να βγει το λαϊκίστικο μεροκάματο

Από τα κυβερνητικά έδρανα, ο Μάκης Βορίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για συστηματική εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών, τονίζοντας πως «όχι μόνο δεν συγκαλύψαμε αλλά στη συστηματική απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης της αντιπολίτευσης έχουμε σταθεί εξαιρετικά ανεκτικοί». Ο Υπουργός Επικρατείας επέκρινε την στάση της μειοψηφίας, υποστηρίζοντας πως ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ επιρρίπτουν ποινικές ευθύνες σε υπουργούς χωρίς πραγματικά στοιχεία.

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρθηκε και στη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία των πολιτών για κατάργηση της ευθύνης των υπουργών και της βουλευτικής ασυλίας στρέφοντας τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ: «Αυτά δεν γίνεται να τα θυμάστε μόνο όταν είστε αντιπολίτευση. Ήσασταν κι εσείς στην αναθεώρηση και δεν προτείνατε κατάργηση της ασυλίας. Γιατί δεν λέτε στους πολίτες ότι αυτά που ζητούν μόνο με συνταγματική αναθεώρηση μπορούν να επιτευχθούν και όχι με νόμο; Εκμεταλλεύεστε την αγωνία των ανθρώπων όταν τους λέτε ψέματα για να βγει το λαϊκιστικό μεροκάματο».

Νωρίτερα πάντως, τον «χορό» των πολιτικών αντιπαραθέσεων, είχε ανοίξει η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος παρ, ότι καταλόγισε ποινικές ευθύνες σε υπουργούς για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και μίλησε για απόπειρα συγκάλυψης, απέφυγε να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. «Από την μια λέτε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες και από την άλλη δεν προτίθεστε να καταθέσετε πρόταση προανακριτικής (...) Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί πρέπει να πείτε αδικήματα, να τα περιγράψετε και να κάνετε εξειδικευμένη ποινική συζήτηση και εσείς δεν αναλαμβάνετε καν την ευθύνη αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης απευθυνόμενος στον κ. Φάμελλο. «Στην μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σας λέω ότι δεν αναγνωρίζω το δικαίωμα να εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζετε τους νόμους της», ανταπάντησε ο κ. Φάμελλος.

Βολές Ανδρουλάκη: «Είστε αγέλη εξουσίας»

Για προσπάθεια συγκάλυψης μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας από το βήμα της Βουλής δριμεία επίθεση στον κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό.

«Θλίψη, οργή και αγανάκτηση. Το πιο ασφαλές, πράσινο και φθηνό Μέσο Μεταφοράς το μετατρέψατε στο πιο επικίνδυνο και έχετε στάση προσβολής προς τα θύματα και τους συγγενείς τους. Διαφθορά, συγκάληψη ατιμωρησία. Το πάγιο μοτίβο της κυβέρνησης. Αγέλη εξουσίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ν. Ανδρουλάκης, με τον ίδιο να κατηγορεί την κυβέρνηση για «καθεστωτική νοοτροπία καθώς θεωρεί ότι κανείς δεν μπορεί να την ακουμπήσει και θα επιβάλλει ότι θέλει. Εδώ όμως μιλάμε για πλήγμα στην καρδιά του ελληνικού λαού».

Βολές και από τα υπόλοιπα κόμματα - Δύο σφοδρές κόντρες με Κωνσταντοπούλου

Για «μικρό show ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ» έκανε λόγο από ο Δημήτρης Κουτσούμπας με τον ΓΓ του ΚΚΕ να καταγγέλλει πως η κυβέρνηση είναι υπόλογη και εκτεθειμένη, μιλώντας για «προκλητικό πόρισμα συγκάλυψης». «Απουσιάζει ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος των Τεμπών: Ο πρωθυπουργός. Ακόμα μια φορά αποδείχθηκε ρίψασπις», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με τον Αλέξη Χαρίτση από την Νέα Αριστερά να υποστηρίζει πως «Η διάχυση των ευθυνών στους πάντες και η αναδρομή σε ένα απώτατο παρελθόν σημαίνει συσκότιση των πραγματικών ευθυνών, σημαίνει αθώωση των πραγματικών υπευθύνων, σημαίνει μη απόδοση της δικαιοσύνης».

Στην αίθουσα της ολομέλειας πάντως, διατηρήθηκε το ηλεκτρισμένο κλίμα μεταξύ των βουλευτών της πλειοψηφίας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον πρόεδρο της εξεταστικής να καταγγέλλει από το βήμα πως ορισμένες πολιτικές δυνάμεις είδαν την τραγωδία των Τεμπών ως «μια ρεβάνς, ως come back του ανορθολογισμού» και την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σηκώνει το γάντι και να χαρακτηρίζει την παρέμβαση του Δημήτρη Μαρκόπουλου «ντροπιαστική», καταλογίζοντάς του ύβρεις και μπούλινγκ.

Δεύτερο επεισόδιο σύγκρουσης προκλήθηκε όταν ο Θάνος Πλεύρης διαμαρτυρήθηκε στο προεδρείο της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι «κάθε φορά που μιλά βουλευτής της ΝΔ, όποτε βρίσκεται στην αίθουσα η κα Κωνσταντοπούλου τον διακόπτει»,κάνοντας λόγο για «κοινοβουλευτικό μπουλινγκ». «Σκοτώσατε ανθρώπους, είστε υπαίτιοι» απάντησε φωνάζοντας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη να απαντά: «Ο τοξικός λόγος και όσοι τον εκπροσωπούν κατέρρευσε κάποιοι θεωρούν ότι θα ξανακάνουν καριέρα με αυτόν. Εδώ είμαστε και θα το δούμε».

