Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για το στήσιμο της ευρωκάλπης την 9η Ιουνίου, οι ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλες για την σύνοδο κορυφής με μία κρίσιμη ατζέντα. Η στήριξη στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και βιομηχανία, οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και το μεταναστευτικό είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενώ και τα ζητήματα του πρωτογεννή τομέα αναμένεται να μπουν εκ νέου στο τραπέζι της συνόδου.

Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και άμυνα

Στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η Ελλάδα έχει βαρύνοντα λόγο, καθώς είναι από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ με ένα από τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν ποσοστά αμυντικών δαπανών στη Συμμαχία. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί για την ανάγκη κοινού βηματισμού στις αμυντικές προμήθειες της Ε.Ε. και για κοινές προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Όπως έχει πει, η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξοδεύει πιο έξυπνα στην άμυνα. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι η Ε.Ε. πρέπει να βρει τρόπο για κοινές προμήθειες αμυντικού υλικού στην Ουκρανία με αποζημίωση των κρατών-μελών για αμυντικό υλικό ευρωπαϊκής προέλευσης.

Στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο κυρίαρχη θέση θα έχει και η οικονομία με την χώρα μας να τονίζει ότι δεν φτάνει μόνο η εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από την διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος αλλά χρειάζονται και άλλες μέριμνες. Την ώρα μάλιστα που απαιτείται από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε διάφορα πεδία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα βρεθούν αυτά τα κεφάλαια, πώς θα χρηματοδοτηθεί δηλαδή η ευρωπαϊκή άμυνα.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η θέση της Ελλάδας είναι διακηρυγμένη και σταθερή ως προς τη συνέχιση της στήριξής της. Μάλιστα είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδησσό και τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οπότε αναμένεται να ενημερώσει και δια ζώσης του ευρωπαίους ομολόγους του για τις επαφές του στην εμπόλεμη χώρα αλλά και για επίθεση που δέχτηκε με πυραύλους κατά την παραμονή του στην Οδησσό.

Ανησυχία για τη Γάζα

Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας Ε.Ε. - Αιγύπτου για την ανάσχεση μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, τις επιπτώσεις τους στο μεταναστευτικό ενώ θα τονίσει ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια που θα οδηγήσει στην επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας.

Η ανησυχία της Ελλάδας για τον πόλεμο στη Γάζα παραμένει για τις μεγάλες απώλειες αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση και υπό αυτό το πρίσμα ο κ. Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, απελευθέρωσης όλων των ομήρων και διάνοιξης όλων των οδών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να ανακουφιστούν οι αθώοι που υποφέρουν στη Γάζα.

Το αγροτικό ζήτημα

Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα και το αγροτικό ζήτημα ο Έλληνας πρωθυπουργός τάχθηκε από το προηγούμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο υπέρ της παύσης του καθεστώτος της αγρανάπαυσης και αναμένεται να τονίσει ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ορισμένα από τα βήματα που έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια όσον αφορά στην πράσινη μετάβαση άσκησαν υπερβολική πίεση στους αγρότες. Γεγονός που σημαίνει κατά την άποψη της ελληνικής πλευράς ότι η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να διασφαλιστεί και να υλοποιηθεί με ρυθμούς που δεν θα επηρεάσουν σημαντικά το εισόδημα των αγροτών.

Οι ευρωπαίοι αγρότες εξέφρασαν τις ανησυχίες και της επικοινώνησαν εμφατικά στις ηγεσίες του και πλέον οι ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να ενεργήσουν αποφασιστικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αυτό σημαίνει απολογισμό του έργου που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής και διασφάλιση ότι θα σημειωθεί πρόοδος χωρίς καθυστέρηση, ιδίως όσον αφορά τη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και τον θεμιτό ανταγωνισμό, τόσο εντός της εσωτερικής αγοράς όσο και παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.