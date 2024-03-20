Εκδήλωση του ΚΚΕ για τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Λένιν

Στην κατάμεστη αίθουσα συνεδρίων της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό και το φουαγιέ της, άνθρωποι όλων των ηλικιών έδωσαν το παρών, το βράδυ της Τετάρτης, στη μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε η ΚΕ του κόμματος τιμώντας τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Λένιν.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, προς τιμήν του ηγέτη της κοσμοϊστορικής σημασίας επανάστασης που άλλαξε τις τύχες και την πορεία της ανθρωπότητας, εγκαινιάζοντας την αρχή του τέλους της βαρβαρότητας του καπιταλισμού και την ανατολή μιας νέας κοινωνίας. Είναι ακράδαντη η πίστη μας ότι έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, κόκκινη από πραγματική ζωή και δημιουργία και η κόκκινη σημαία θα υψωθεί ξανά στο Λένινγκραντ, στη Μόσχα, στο Βερολίνο, σε όλη την Ευρώπη, στην Ασία, την Αμερική, την Αφρική, την Ωκεανία, σε όλο τον κόσμο. Και στην φετινή επέτειο των 100 χρόνων από τον θάνατο του Λένιν, το ΚΚΕ είναι εδώ, παρών, για να διατρανώσει ξανά και ξανά, ότι οι ιδέες που συγκλόνισαν τον κόσμο, μένουν αθάνατες, γιατί εκπροσωπούν την αλήθεια και το δίκαιο. Συμπυκνώνουν την ιστορική πείρα της ανθρωπότητας προς την πρόοδο. Δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η εργατική τάξη και οι λαοί όλων των χωρών. Είναι επίκαιρες και αναγκαίες, όσο ποτέ πριν και επιβεβαιώνονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Κυρίως είμαστε εδώ, γιατί η κοσμοθεωρία που επεξεργάστηκαν πρώτοι ο Μάρξ και ο Ενγκελς, την οποία ανέπτυξε ως θεωρία και προώθησε στην πράξη ο Λένιν, συνεχίζουμε όχι απλά να την μελετάμε, αλλά κυρίως να την αναπτύσσουμε με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν στα υπόλοιπα 3/4 του 20ου αιώνα και το πρώτο ¼ του 21ου αιώνα που ακολούθησαν μετά το θάνατο του Λένιν» τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων στην ομιλία του που συμπεριλάμβανε επισκόπηση των σύγχρονων εξελίξεων και των μεγάλων ζητημάτων που τίθενται στα κομμουνιστικά κόμματα ανά χώρα αλλά και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ότι «έχει μεγάλη αξία να ανοίξει η συζήτηση με βάση τη διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν, γύρω από βασικά και επίκαιρα συμπεράσματα για την οργάνωση της ταξικής πάλης, και την ανάγκη η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να βγουν στο προσκήνιο, να συνειδητοποιήσουν την ρίζα των προβλημάτων και του πραγματικού αντίπαλου που έχουν απέναντι τους, το καπιταλιστικό σύστημα και την εξουσία του».

«Να αναδείξουμε το χαρακτήρα και το ρόλο του κόμματος νέου τύπου στις σύγχρονες συνθήκες, δηλαδή τη σημασία της ύπαρξης επαναστατικής οργάνωσης, που όλες της οι λειτουργίες, ο τρόπος συγκρότησης αλλά και ο προσανατολισμός της δράσης της καθορίζονται από τον βασικό πολιτικό σκοπό της εργατικής τάξης, έτσι όπως εκφράζεται στις καταστατικές αρχές του ΚΚΕ.

Να προβάλλουμε τη μεγάλη θετική πείρα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού τον 20° αιώνα, που με τις αδυναμίες και τα πισωγυρίσματα, αποτέλεσε βήμα της ανθρωπότητας προς τα μπρος. Φωτίζει τις δυνατότητες σήμερα η εργατική εξουσία, η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ο κεντρικός σχεδιασμός να δώσουν τεράστια ώθηση στην κάλυψη των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών, φωτίζουν την απάντηση στον 21° αιώνα, το σοσιαλισμό.

Ιδιαίτερα σήμερα την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, της Τεχνητής Νοημοσύνης που ανοίγουν νέους δρόμους για την ανθρωπότητα, αλλά στα χέρια των καπιταλιστών μπορούν να οδηγήσουν σε όλεθρο την ανθρωπότητα, την ίδια την ανθρώπινη ζωή, αφού «ο καπιταλισμός είναι ο μεγαλύτερος ιός».

Η πλήρης απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων, σε ένα σύστημα όπου δεν έχει κριτήριό του την αύξηση του ποσοστού κέρδους, ένα σύστημα που προτάσσει την ευημερία όλων των εργαζόμενων με σεβασμό στο περιβάλλον, θα είναι λυτρωτική. Στο σοσιαλισμό, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως και κάθε επιστημονικής εφεύρεσης και κατάκτησης, με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και ταυτόχρονα τον εργατικό έλεγχο, θα αποβαίνει σε όφελος των εργαζομένων, όλης της ανθρωπότητας» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Σε αυτήν την κατεύθυνση το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έχοντας διαμορφώσει σύγχρονη επαναστατική στρατηγική και κάνοντας διαρκή προσπάθεια να διευρύνει τους αγωνιστικούς δεσμούς του με την εργατική τάξη, τα λαϊκά τμήματα των μεσαίων στρωμάτων της πόλης και των αγροτών, τη νεολαία τους. Μόνο στην πάλη της εργατικής τάξης και των λαών βρίσκεται η ελπίδα της ανατροπής, απέναντι σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο βάρβαρος και άδικος. Γι' αυτό κι από αυτήν την σημερινή εκδήλωση μνήμης, τιμής, αλλά και σκέψης και προβληματισμού για όλες και όλους δεν μπορούμε παρά να δηλώσουμε καθαρά και ξάστερα: Ψηλά την σημαία του σοσιαλισμού- κομμουνισμού, την κόκκινη σημαία του Λένιν! Για ένα ΚΚΕ ακόμα πολύ πιο δυνατό! Για την πανευρωπαϊκή αντεπίθεση των λαών! Για να σπάσουμε τα δεσμά της ΕΕ! Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού! Για την Ευρώπη των εργατών, όλων των εργαζομένων, των αγροτών, των λαών!».

Μετά την ομιλία του Δ. Κουτσούμπα ακολούθησε συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Χρήστου Κολοβού.

Παρουσιάστηκαν έργα των σοβιετικών συνθετών Ντμίτρι Σοστακόβιτς και Βολοντιμίρ Θεμελίδη, δύο συνθετών που «ύμνησαν με το έργο τους τον νέο κόσμο που γεννιέται και τη σημασία τού να αγωνίζεται κανείς γι' αυτόν, που με την τέχνη τους συνέβαλλαν στη γνώση της πραγματικότητας στην επαναστατική της εξέλιξη, που με την Τέχνη τους θέλησαν όσο τίποτα άλλο να βοηθήσουν στο σιγούρεμα της νίκης του καινούριου».

Στο φουαγιέ της Αίθουσας βρισκόταν και το εκμαγείο του Λένιν, που είχε προσφέρει στο ΚΚΕ ο αείμνηστος Δημήτρης Ταλαγάνης. Ο Δ. Ταλαγάνης ως φοιτητής στη Μόσχα το 1970 συμμετείχε στον μεγάλο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Νέο Μουσείο του Λένιν και απέσπασε το πρώτο βραβείο. Ο δάσκαλός του, μεγάλος αρχιτέκτονας Κονσταντίν Μέλνικοφ, του χάρισε το αντίγραφο του νεκρικού εκμαγείου του Λένιν σε επιβράβευση της μεγάλης επιτυχίας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.