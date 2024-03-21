«Θέλουμε όλοι να βρουν δικαίωση οι συγγενείς των θυμάτων. Αλλά αυτό θα γίνει με τις διαδικασίες που ορίζονται και όχι με την κατασκευή ενόχων. Να έρχονται τα στοιχεία και τα στοιχεία που υπάρχουν να οδηγούν σε εκείνους που φέρουν ευθύνη», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης, κατά τη συζήτηση που εξελίσσεται στην ολομέλεια. «Είναι τελείως διαφορετική η πολιτική με την ποινική ευθύνη. Η Νέα Δημοκρατία καλεί όλους να διαβάσουν το πόρισμα. Είναι βέβαιο ότι αυτό το πόρισμα θα τύχει επεξεργασίας από τη δικαστική εξουσία και θα βοηθήσει τη δικαστική εξουσία να σχηματίσει δικανική πεποίθηση με βάση την έρευνα που έχουμε κάνει», είπε ο κ. Πλεύρης και υπογράμμισε: θα κριθούμε όλοι. Εμείς πρώτοι θέλουμε να κοιτάμε τους συγγενείς των ανθρώπων και να ξέρουν ότι το ‘μέχρι τέλους' ισχύει. Αλλά το' μέχρι τέλους' σημαίνει ότι θα διαλευκανθεί η υπόθεση και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί πολιτικά αυτή την υπόθεση».

Ο κ. Πλεύρης απάντησε κυρίως στη βασική κατηγορία που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για «συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών». Όπως ειδικότερα επισήμανε:

-Όσοι κατηγορούν την συμπολίτευση για συγκάλυψη πρέπει να αναλογιστούν πως ήταν κρίσιμες οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής και ότι στον εφέτη ανακριτή διαβιβάζεται όλη η εργασία της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική έκανε μια εργασία που ήταν πολύ σημαντική, διότι καταδείχθηκαν οι διαχρονικές παθογένειες. Οι παθογένειες αυτές έχουν σχέση και με το «σπάσιμο» του ΟΣΕ, και με το προσωπικό λόγω της μνημονιακής περιόδου, και με το κατά πόσο είχαν αξιοποιηθεί τα συστήματα ασφαλείας, για πιο ασφαλή τρένα. Όλα αυτά έχουν περιληφθεί στο πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής και προτείνεται τι πρέπει να γίνει.

-Υπήρξε πλήρης ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, και σε επίπεδο προσώπων και σε επίπεδο κυβέρνησης.

-Γίνεται λόγος για το άρθρο 86 του Συντάγματος και μάλιστα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης δηλώνει ότι παραιτείται της ασυλίας. Όμως ο κ. Σπίρτζης αφενός γνωρίζει ότι τυχόν αδικήματα που έχει διαπράξει έχουν παραγραφεί και αφετέρου δεν είναι και βουλευτής για να παραιτηθεί από την βουλευτική ασυλία. Κοινώς, ο κ. Σπίρτζης «δεν παραιτείται από τίποτα».

-Στην αναθεώρηση του 2019, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν ότι πρέπει να λήξει η αποσβεστική προθεσμία. Κανένα από τα τρία κόμματα δεν έθεσε θέμα να κινείται η διαδικασία για την υπουργική ευθύνη χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή της Βουλής.

-Όσοι μνημονεύουν το ψήφισμα με το 1.300.000 υπογραφές, δεν λένε σε εκείνους που το έχουν υπογράψει πως όταν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν τη δυνατότητα στην αναθεώρηση να θέσουν το θέμα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, δεν αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα. Συνεπώς το άρθρο 86 του Συντάγματος, όπως είναι σήμερα, υπάρχει με σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των τριών κομμάτων.

-Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που αποφασίζει αν ένα αδίκημα εμπίπτει στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Αν η δικαιοσύνη κρίνει ότι ένα αδίκημα δεν εμπίπτει στο άρθρο 86, τότε δεν διαβιβάζει τον φάκελο στη Βουλή και προχωρά την έρευνά της. Όταν η δικαιοσύνη κρίνει ότι ένα αδίκημα εμπίπτει στο άρθρο 86, τότε διαβιβάζει τον φάκελο στη Βουλή.

-Σε σχέση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα και τις αναφορές ότι παρεμποδίστηκε η έρευνά της, «δεν εμποδίστηκε σε τίποτα. Διώξεις άσκησε η ευρωπαία εισαγγελέας και με το που ασκούνται διώξεις σταματά και το έργο της. Μετά γίνεται ανάκριση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας άσκησε διώξεις, έστειλε το φάκελο στη Βουλή. Συνεπώς πρέπει να μείνει στο πλαίσιο που ορίζει ο Κανονισμός για τις αρμοδιότητές της, που είναι μόνο για οικονομικά θέματα της ΕΕ».

-Αναφορικά με τις αιτιάσεις για τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, «υπήρχε ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Υπήρχε η Οδηγία του 2016, που αναφέρεται στους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μέχρι το 2018 έπρεπε να έχει γίνει η αναθεώρηση αυτών των κανόνων αλλά δεν έγινε ποτέ, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Καραμανλής με το νόμο 4632/2019 ενέταξε αυτούς τους κανόνες και παράλληλα υπάρχει και ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Το εγχειρίδιο των γενικών κανονισμών κυκλοφορίας, δυστυχώς το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, δεν τηρήθηκε. Αν είχε τηρηθεί αυτός ο Κανονισμός δεν θα είχε συντελεστεί το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη».

-Για τη σύμβαση 717, «αφού επί ΣΥΡΙΖΑ επελέγη να σπάσει η κοινοπραξία σε δύο τμήματα και αφού διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνταν μηχανήματα που δεν «κούμπωναν» μεταξύ τους, προέκυψε από το 2016 η ανάγκη να υπάρξει η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Από το 2016 μέχρι το 2019, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα, αποδεχόμενη ότι οι παρατάσεις δίνονται, όχι λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας της κοινοπραξίας αλλά με υπαιτιότητα και του ελληνικού δημοσίου. Ο κ. Καραμανλής ολοκλήρωσε τη διαδικασία της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης. Έδωσε παράταση στη σύμβαση αντί να κηρύξει έκπτωτη την κοινοπραξία, διότι αν κήρυττε έκπτωτη την κοινοπραξία δεν θα ολοκληρωνόταν η σύμβαση 717». Η σύμβαση 717 ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο κ. Καραμανλής δεν είναι αυτός που καθυστέρησε τη σύμβαση αλλά εκείνος που προσπάθησε να την υλοποιήσει.

-Ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας υπήρχε και λειτουργούσε και ψηφίστηκε και ο νόμος για τους εθνικούς κανόνες.

-Για το «μπάζωμα» στον χώρο της τραγωδίας, δεν αντέχει στη λογική ότι οι συναρμόδιοι που έσπευσαν στο πεδίο, ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου προς την 1η Μαρτίου, έβλεπαν την καταστροφή, και σχεδίαζαν πως θα κρύψουν στοιχεία. «Οι παρεμβάσεις στο πεδίο ήταν οι απολύτως απαραίτητες».

-Επειδή γίνεται λόγος για συγκάλυψη, «σήμερα, τρέχει η ανάκριση, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, έχει γίνει παρέμβαση στον Ποινικό Κώδικα ώστε να γίνει πιο γρήγορα η εκδίκαση, όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση» και αυτό ενώ σήμερα ακόμα δικάζεται η υπόθεση για το Μάτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

