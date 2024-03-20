Η απάντηση στις 57 οικογένειες δεν είναι το μίσος αλλά η δομική μεταρρύθμιση σε όσα μας πονάνε, τόνισε στην ομιλία του ο βουλευτής της ΝΔ, Δ. Μαρκόπουλος ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Όπως είπε, το έργο της επιτροπής δεν ήταν εύκολο αλλά ήταν «ένα μακροβούτι στη θλίψη και την οδύνη αυτών των οικογενειών» αν και υπήρξαν ορισμένοι που μας παρουσίασαν, περίπου, ως ανθρωπόμορφα τέρατα. Κι εμείς γονείς είμαστε και θυμάμαι τους συναδέλφους της πλειοψηφίας να ρωτάνε και να έχουν πραγματική αγωνία, είπε ο κ. Μαρκόπουλος.

Απευθυνόμενος προσωπικά στην επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Μαρκόπουλος την κάλεσε να σταματήσει τον πολιτικό χουλιγκανισμό και το εμπόριο του πόνου: «Το μονοπώλιο του μίσους έχετε κα Κωνσταντοπούλου. Είστε έμπορος και εργολάβος του πόνου. Θέλετε να πείτε για την κυβέρνηση και για τον πρωθυπουργό, που από την πρώτη στιγμή με συντριβή έσπευσε στην Λάρισα ότι το μέλημα του, ποιο ήταν; Να κρύψει, λες και ήταν κάποιος δολοφόνος, τα στοιχεία; Είναι δυνατόν; Και είστε σοβαροί πολιτικοί; Εμείς υπερασπιστήκαμε την αλήθεια» υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος.

Παράλληλα, μίλησε για κάποιους που είδαν την υπόθεση των Τεμπών «ως μία ρεβάνς. Το είδαν ως ένα "come back" του ανορθολογισμού και των θεωριών συνωμοσίας». Ανέφερε επίσης ότι «κάποιοι επικαλούνται τώρα την Ευρώπη. Ποιοι; Εκείνοι που το 2015, όταν εμείς, με άλλες πολιτικές δυνάμεις, προσπαθούσαμε να την κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, αυτοί ήθελαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Και τώρα θέλουν μάλιστα και ευρωπαϊκή παρέμβαση. Δεν έχει κανείς το μονοπώλιο του πόνοι σε αυτή την αίθουσα. Όλοι πονέσαμε» επανέλαβε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Δεν βρίσκεστε σε κατήφοφο είστε ο ίδιος ο κατήφορος. Μία πολιτική χούλιγκαν που δεν σέβεται τον ιερό αυτόν χώρο του κοινοβουλίου....», σχολίασε ο κ. Μαρκόπουλος.

Είπε επίσης ότι ως γονέας δεν θα έκλεινε τα μάτια εάν ένιωθε ότι υπάρχει κάτι μεμπτό: «Ως γονέας παρακολούθησα την εξεταστική και όχι ως πολιτικός. Και εάν έχω κάνει κάποια λάθη, ανθρώπινα, ζητώ συγνώμη» πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο για «ντροπιαστική παρουσία ενώπιον ολομέλειας του προέδρου της εξεταστικής, του κ. Μαρκόπουλου. Ότι μετέρχεστε τέτοιων μεθόδων στο κοινοβούλιο και απόπειρας αποσιώπησης όποιον τολμά να υπερασπίζεται τα θύματα, αυτά που η κυβέρνηση τα έβαλε απέναντι όταν αποφασίσατε ότι ως συνήγορος των οικογενειών θυμάτων ήμουν εχθρός σας και έπρεπε να εξαιρεθώ γιατί η παρουσία μου και μόνο αποτελούσε απειλή για σας το δείξατε όπως και πριν λίγο διαπίστωσα ότι υπήρξαν βουλευτές του κόμματος σας που αποχώρησαν την ώρα ομιλίας σας γιατί δεν αισθάνονται άνετα με το έργο που επιτελείτε.. Εσάς επέλεξε η κυβέρνηση που είστε ικανός για όλα για τη συγκάλυψη! Εσάς επέλεξε η κυβέρνηση που είστε ικανός για όλα για τη συγκάλυψη! Εσάς επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης που εκπροσωπείται εδώ από Βορίδη έναν υπουργό που δεν ψήφισε το ν/σ της κυβέρνησης σας που έχει διατελέσει υπουργός Μεταφορών και έχει συμφέροντα από τις έρευνες»

Η κ. Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να έρθει στη Βουλή, δίνοντας προθεσμία έως την ώρα της κύριας ομιλίας της που αναμένεται στις 17.30 σήμερα ώστε, όπως είπε, να απολογηθεί.

" Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει μόνο πολιτική ευθύνη έχει και ποινική ευθύνη και οφείλει μιας και φροντίσατε να τον προστατεύσετε να έρθει στη Βουλή για απολογία, τον προσκαλώ να το πράξει και τον περιμένω"

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

