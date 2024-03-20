Βουλή: Κόντρα Βορίδη - Φάμελλου για το πόρισμα της εξεταστικής για τα Τέμπη

Στην ολομέλεια της Βουλής, συζητείται το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών». Στο πόρισμα, που είχε εγκριθεί από την πλειοψηφία της επιτροπής, τονίστηκε ότι, εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως, το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, δεν θα είχε συμβεί.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου πήρε το λόγο ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, ρωτώντας αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής. «Κατάλαβα την πεποίθηση σας ότι αν μη τι άλλο υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων των υπουργών. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι, εφόσον έχετε αυτή την πεποίθηση, θα καταθέσετε πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής;», είπε. Προσέθεσε ότι «πρόταση τέτοια δεν έχει κατατεθεί», δηλαδή «πρόταση που να συνδέει τις συγκεκριμένες ανθρωποκτονίες ή την παρακώλυση συγκοινωνιών με την κακουργηματική αυτή μορφή δεν έχει κατατεθεί στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση» και πως «η πρόταση που απορρίφθηκε, θυμίζω, ήταν μία πρόταση που αφορούσε διάφορα ζητήματα ενδεχομένων παράβασης καθήκοντος ή απιστίας για λογιστικά και οικονομικά ζητήματα της εκτέλεσης της σύμβασης 717». «Θέλω να μου διευκρινίσετε, θα καταθέσετε τέτοια πρόταση στο Κοινοβούλιο ή όχι;», είπε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε ότι ο κ. Βορίδης μάλλον δεν άκουσε την ομιλία του. Αφού είπε ότι δεν του αναγνωρίζει το δικαίωμα να εκπροσωπεί μια κυβέρνηση της οποίας τους νόμους δεν ψηφίζει, ο κ. Φάμελλος επανέλαβε: «Είμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο ηθικό και πολιτικό δίλημμα. Ενώ έχουμε ενδείξεις, αποδείξεις για την ευθύνη παραβίασης των ευθυνών ή για παραλείψεις υπουργών που συνδέονται -και το προβλέπει αυτό και το ανακριτικό υλικό- αιτιωδώς με το έγκλημα των Τεμπών, γνωρίζουμε -και το έχετε προαναγγείλει- ότι αν καταθέσουμε πρόταση προανακριτικής επιτροπής έχετε αποφασίσει -και το είπατε από τις 15 Νοεμβρίου- να αμνηστεύσετε τα δικά σας πολιτικά πρόσωπα». «Εμείς λοιπόν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το κάνατε ήδη μία φορά στις 22 Νοεμβρίου, μια εβδομάδα μετά. Άρα έχουμε ένα πολιτικό δίλημμα: Να ακολουθήσουμε την υποχρέωση που έχουμε από τις ενδείξεις που αποκαλύπτονται σωρηδόν ή να ζητήσουμε υπερβαίνοντας ακόμη κι αυτές τις αποδείξεις αλλά ενώνοντας όλη την αντιπολίτευση, να ψάξει όλο το φάκελο ή Δικαιοσύνη; Κάναμε λοιπόν αυτή την υπέρβαση και θέτουμε αυτό το δίλημμα σε σας», είπε. Τόνισε: «Εμείς λέμε να πάρει μια απόφαση η Βουλή ομόφωνα και να πει ότι, όπως προβλέπεται και αφήνεται το περιθώριο στο Σύνταγμα, η Δικαιοσύνη να ελέγξει όλα τα παραπτώματα διά παραλείψεως των πολιτικών προσώπων. Το ερώτημα πια είναι σε σας κύριε Βορίδη. Αντέχετε; Γιατί δεν δέχτηκαν την άρση της ασυλίας;». «Εμείς λέμε όλα στη Δικαιοσύνη, όλες οι ευθύνες χωρίς καμιά συγκάλυψη, εσείς όμως υπηρετείτε οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης», είπε, προσθέτοντας ότι η απουσία του κ. Μητσοτάκη «αποδεικνύει ότι δε σέβεται την μνήμη των θυμάτων τις οικογένειές τους, τις ενάμισι εκατομμύριο υπογραφές, την ελληνική Βουλή, τη Δικαιοσύνη».

Επανερχόμενος ο κ. Βορίδης σχολίασε ότι αυτό που κατάλαβε είναι ότι «από τη μια μεριά κρίνετε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες, από την άλλη μεριά δεν θα καταθέσετε την πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής». «Η πρόταση για σύσταση έχει ζητήματα γιατί πρέπει να πείτε τα αδικήματα, πρέπει να τα περιγράψετε, πρέπει να πείτε επακριβώς τις συμπεριφορές, πρέπει να περιγράψετε την αμέλεια, πρέπει να κάνετε μία εξειδικευμένη ποινική συζήτηση, δεν αναλαμβάνετε καν την ευθύνη της πρότασης αυτής. Αυτό προέκυψε από την σημερινή σας τοποθέτηση», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.