Λάδι στην φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής έριξαν αναφορές βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εισαγγελική πρόταση της έδρας στη δίκη του παιδοβιαστή, Ηλία Μίχου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά στις αιτιάσεις της μειοψηφίας, με την αντιπαράθεση να επεκτείνεται και στις αλλαγές του ποινικού κώδικα που ψηφίστηκαν το 2019, λίγο πριν τη λήξη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στα πυρά της αντιπολίτευσης για την εισαγγελική πρόταση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι «ο στοιχειώδης σεβασμός στη δικαστική λειτουργία, επιβάλλει να περιμένουμε την έκδοση της δικαστικής απόφασης», με τον ίδιο να προσθέτει: «Υπάρχει κριτική για την κατάπτωση της ελληνικής δικαιοσύνης και έλλειψη εμπιστοσύνης του κόσμου με αφορμή τη δίκη που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών (...) αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και δεν έχουμε πληροφορίες».

Ο κ. Φλωρίδης πάντως εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά για τους ποινικούς Κώδικες που έφεραν και ψήφισε η Βουλή το 2019, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση Τσίπρα πως επιχείρησε να μετατρέψει τον βιασμό ανηλίκων από από κακούργημα σε πλημμέλημα αλλά έκανε πίσω λόγω των αντιδράσεων των βουλευτών του ίδιου του κόμματος.

«Θέλατε να παραμένουν οι βιαστές ατιμώρητοι. Αυτή ηταν η φροντίδα σας για τα θύματα. Τελικά μειώσατε το όριο καταδίκης στα 15 από τα 20 χρόνια», τόνισε ο Υπουργός, με την Δημήτρη Τζανακόπουλο να φωνάζει από τα έδρανα «λέτε ψέματα» και την ένταση να κλιμακώνεται περαιτέρω:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ: «Χύνετε κροκοδείλια δάκρυα. Η φροντίδα σας ηταν να αθωώσετε τους βιαστές ανηλίκων!»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Ντροπή σου!»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ: «Φώναζε όσο θες! εδώ είναι τα χαρτιά, οι δηλώσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όχι δική μου, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και χάρη σε αυτούς διασώθηκε η διάταξη!»

Στην αντιπαράθεση πάντως εντάχθηκε εκ νέου και το ζήτημα της υπόθεσης Novartis με τον υπουργό να τονίζει: «Υπάρχει θεσμική μνήμη στον τρόπο. (...)Οι συμπεριφορές κάποιων λειτουργών κάποιες φορές δεν αμαυρώνουν το σύνολο του θεσμού. Το στίγμα της απόπειρας αυτής, κ. Τζανακόπουλε που πήγατε στον Άρειο Πάγο για να στήσετε τη μεγαλύτερη σκευωρία της Novartis και βγήκε ο αρχηγός σας και λέει καθαρά ότι προκύπτει σκευωρία. Θέλει πολύ προσοχή όταν αναφέρεστε εσείς στο κύρος της δικαιοσύνης όταν πήγατε να την πλήξετε, όταν επιχιερήστε να στείλετε σε Ειδικό Δικαστήριο πολιτικούς αντιπάλους επειδή ήταν αντίπαλοι»

Το γάντι σήκωσε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, κατηγορώντας τον υπουργό για απόπειρα συκοφάντησης: «Είναι εντυπωσιακό το πάθος του υπουργού όταν αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ κι σκοπίμως διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Γνωρίζουν οι πάντες στον τόπο ότι η ψήφιση του Ποινικού Κώδικα το 2019 έγινε με πρόταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως τέτοια και είχε αρχίσει να μελετά την τροποποίηση 10 χρόνια μετά. Όταν έρχεται η πρόταση έτσι, ή ψηφίζεται στο σύνολο ή όχι. Αυτό το αποκρύπτει ο υπουργός, συκοφαντεί εδώ και καιρό».

Τα πυρά του προς τον Υπουργό έστρεψε εκ νέου ο Δημήτρης Τζανακόπουλος: «Το γεγονός ότι είναι νεοφώτιστος και πάσχει από το σύνδρομο του γενιτσαρισμού δεν του δίνει το δικαίωμα να έρχεται εδώ να ψεύδεται να συκοφαντεί (...) Το ψέμα, η συκοφαντία αποδεικνύει ότι εδώ δεν είστε ως Υπουργός, είστε ως κυβερνητικός προπαγανδιστής των πιο ακραίων δεξιών απόψεων».

«Για να δούμε ποιος ψεύδεται: Το ρεπορτάζ παραθέτει την ανακοίνωση της διεθνούς αμνηστίας, η οποία κάνει λόγο για απαράδεκτο άρθρο το 336 που κατατέθηκε τότε. Επίσης, υπάρχουν δηλώσεις εδώ, της βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Αννέτας Καβαδία και της Μαρίας Θελερίτη που λέτε απόπειρα κλιμάκωσης το αδίκημα βιασμού ανάλογα με την απειλή σε πλημμέλημα είναι απαράδεκτη και δεν πρόκειται να τη ψηφίσουμε. Οι βουλευτές Γ. Δημαρά και Γιάννης Τσιρώνης δήλωσαν ότι δεν θα το ψηφίσουν. Οι αντιρρήσεις αυτές, και ο διάλογος και τα ρεπορτάζ δεν έγιναν επί ανύπαρκτου θέματος», ανταπάντησε ο Υπουργός.





