ΣΥΡΙΖΑ: Μέχρι 17 Μαρτίου η υποβολή υποψηφιοτήτων για τη συμμετοχή στις Ευρωεκλογές

Η 17η Μαρτίου ορίστηκε και επίσημα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις προκριματικές των ευρωεκλογών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμφώνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επίσης, στις 22 Μαρτίου θα ανακοινωθεί η λίστα των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές, ενώ στις 14 Απριλίου θα διεξαχθούν οι προκριματικές εκλογές με κάλπη, αλλά πιθανότατα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, και υβριδικά.

Σημειώνουν, τέλος, ότι όσοι θα συμμετάσχουν στις προκριματικές θα πρέπει να είναι ή να εγγραφούν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

