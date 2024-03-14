«Θέλω η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας να αισθανθεί υπερήφανη και υπερήφανος για τη χώρα του. Μπορούμε να είμαστε μια καλύτερη κοινωνία, μπορούμε να είμαστε μια πιο δίκαιη οικονομία και παρουσίασα πώς αυτό μπορεί να γίνει και θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει μία εναλλακτική λύση», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά το 3ο ετήσιο συνέδριο του The Upfront Initiative, στο Ωδείο Αθηνών, σε συζήτηση που είχε με τον αρχισυντάκτη της LIFO Γιάννη Πανταζόπουλο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε από το «πολύ λυπηρό γεγονός που μάθαμε τις τελευταίες ώρες, ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας λέει ότι την μπλοκάρουν από το να διερευνήσει το έγκλημα των Τεμπών». Τόνισε ότι «κάποια στιγμή στη χώρα μας πρέπει επιτέλους αυτή η ατιμωρησία να τελειώνει». Σημείωσε ότι «η θεωρία του πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση οργάνωσε 330 ευρωβουλευτές να ψηφίσουν κατά της Ελλάδας και του κράτους δικαίου, προφανώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι μία παραπλάνηση, όταν η ίδια η Ευρωπαία εισαγγελέας λέει ότι το κράτος μας μπλοκάρει την έρευνα». «Είναι ντροπή για το κράτος μας αυτό και είναι ανήθικο όσον αφορά στις οικογένειες που έχουν χάσει τους συγγενείς τους», υπογράμμισε.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο τόνισε ότι «είμαι πάρα πολύ περήφανος που η αξιωματική αντιπολίτευση με τις ψήφους της μπόρεσε να περάσει αυτό το νομοσχέδιο και ουδέποτε παρεκκλίναμε απ' αυτό». Ανέφερε ότι στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό τον Νοέμβριο στη Βουλή, στη συζήτηση που αφορούσε στο εν λόγω νομοσχέδιο είπε στον κ. Μητσοτάκη -με αφορμή δηλώσεις του ότι θα το έφερνε μέσα σε έναν χρόνο ή μέσα στην τετραετία-, ότι «δεν υπάρχει θέμα timing στα ανθρώπινα δικαιώματα» και ότι «το timing είναι χθες».

Σε ερώτηση σχετικά με την κομματική πειθαρχία και την αποχή του Παύλου Πολάκη, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι «ο Παύλος θ' ανέβει μαζί μου και στα 400m υψόμετρο μην έχετε αμφιβολία, ασχοληθείτε με τα άλλα κόμματα που έχουν το ένα τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας να απέχει και να επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που το καλοκαίρι του ‘22 είχε υπογράψει πρώτος την πρόταση νόμου μας για την ισότητα στο γάμο». «Άρα δεν πρόκειται να απολογηθώ ποτέ για την στάση μας στα ανθρώπινα δικαιώματα και δη στην ισότητα», είπε.

Υποστήριξε ότι «το μισό ΠΑΣΟΚ είναι Κεντροδεξιά, δεν είναι Κεντροαριστερά, αυτό είναι η πραγματικότητα, το βλέπετε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια». «Υπάρχει μία προοδευτική δημοκρατική παράταξη στη χώρα και αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ποτέ δεν πρόκειται να παρεκκλίνουμε από αυτό που είμαστε και όλος ο κόσμος της Κεντροαριστεράς μπορεί να μπει στο κόμμα μας και να συνεισφέρει και θα υπάρχει αξιοκρατία», τόνισε. Στο ερώτημα αν «το ΚΚΕ είναι ομοφοβικό κόμμα», απάντησε: «Είναι. Και είναι ντροπή τους γι' αυτό που ψήφισαν».

Κληθείς να σχολιάσει «για το face control στην εκκλησία λόγω της ψήφισης του νομοσχεδίου», ο κ. Κασσελάκης είπε ότι είναι θρησκευόμενος και πιστεύει στον Θεό, «είμαι χριστιανός ορθόδοξος, συγχρόνως δεν θεωρώ ότι χρειάζομαι την άδεια κανενός ιερέα για να μπω σε μια εκκλησία- και ο πρώτος άνθρωπος που το έχει αποδείξει αυτό είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο οποίος για μένα είναι ένας λαμπρός άνθρωπος που συμβολίζει την αγάπη». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σε αυτό το πλαίσιο ότι σκοπεύει να κάνει Πάσχα στην Κέρκυρα, όπου, όπως ανέφερε, «ο μητροπολίτης εκεί πέρα προσπαθεί να αφήσει απ' έξω βουλευτές που ψήφισαν την ισότητα στο γάμο». «Θα μπω στην εκκλησία και ας με βγάλει εκείνος έξω», είπε.

Τόνισε ότι χρειάζεται ρύθμιση της σχέσης Κράτους-Εκκλησίας, ότι η εκκλησία πρέπει να υπηρετεί τον κοινωνικό της σκοπό στα όρια της και να επιτρέψει σε όλους τους Έλληνες να αισθάνονται σύγχρονοι Ευρωπαίοι πολίτες. «Από κει και πέρα ο καθένας να έχει δικαίωμα στην πίστη του ανεξάρτητα από το τι πιστεύει. Αυτό σημαίνει σύγχρονη κοινωνία και αυτό ακριβώς θα κάνουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση», είπε.

Για τις ομοφοβικές επιθέσεις εναντίον του

Με αφορμή τις λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκε στη Θεσσαλονίκη, τα περιστατικά βίας και τις «εικόνες ντροπής στην Κέρκυρα με το κάψιμο ομοιώματος του», ο κ. Κασσελάκης είπε ότι τουλάχιστον είναι θετικό ότι με αφορμή το πρόσωπο του βγαίνει αυτή η μισαλλοδοξία από μερικά κομμάτια της κοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Επισήμανε ότι είναι θετικό που οι θεσμοί και οι κοινωνίες καταδίκασαν αυτές τις συμπεριφορές.

Ανέφερε ότι αυτό που τον ανησυχεί πιο πολύ είναι η τάση προς την βία που βλέπει κανείς στις εφηβικές ηλικίες. «Φαντάζομαι ότι ο εγκλεισμός του covid παίζει ένα ρόλο σε αυτό, η οικονομική ανέχεια παίζει ένα ρόλο σε αυτό, το γεγονός ότι είναι πιεσμένες οι οικογένειες ότι τα παιδιά ακούν αυτά τα πράγματα στο τραπέζι και προφανώς είναι και η έλλειψη προοπτικής που αισθάνονται γενικά στη χώρα και για τους γονείς τους και για τους ίδιους». «Άρα προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης στην χώρα μας που να δώσει και προοπτική, και σίγουρα η ορατότητα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα», σημείωσε.

Προσέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι τον ενδιαφέρει «ο απλός πολίτης να είναι θεσμικά προστατευμένος, αν θέλει να είναι εκδηλωμένος ας είναι, αν θέλει να πάρει το χρόνο του τουλάχιστον να ξέρει ότι υπάρχει μία κοινωνία που θα τον αγκαλιάσει και θέλω θεσμικά να είναι προστατευμένο αυτό το άτομο».

Για τον στρατό

Ερωτηθείς εάν θα αισθανόταν το ίδιο άνετα στο περιβάλλον του στρατού αν ήταν ένας άγνωστος νέος που καλείται για στράτευση και όχι ένας γνωστός πολιτικός, ο κ. Κασσελάκης είπε ότι νιώθει άνετα και πως αυτό οφείλεται στο ότι έχει ζήσει και μεγαλώσει στην Αμερική.

«Δεν μπορώ να φανταστώ αν στα 14 μου δεν είχα φύγει και είχα παραμείνει εδώ και πήγαινα στρατό κανονικά και όχι για 20 μέρες, δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι το στράτευμα και η αστυνομία ως οργανισμοί είναι πιο ανεκτικοί μέσα τους απ' όσο πιστεύουμε», υποστήριξε.

Τόνισε ότι «μας ενδιαφέρει η κοινωνία έξω. Να μπορεί κάποιος, χωρίς να πρέπει να αιτιολογήσει τον προσανατολισμό του, να πει στους συναδέλφους ότι παντρεύομαι το x άτομο το καλοκαίρι και θέλω να έρθεις στο γάμο μου». Κληθείς να σχολιάσει «χυδαία ομοφοβική» δήλωση του Κυρ. Βελόπουλου με αφορμή τη στράτευση του, μίλησε για μένος και σχολίασε: «Εγώ του λέω να ασχοληθεί με τις κηραλοιφές που πουλάει και τη φαλάκρα του. Εγώ χθες κουρεύτηκα, το έδειξα σε όλο τον κόσμο, δεν έχω να κρυφτώ…».Στο ερώτημα αν έχει σκεφτεί ποτέ να περιοριστούν οι εμφανίσεις του Τάιλερ γιατί μπορεί να χάνει ψήφους, απάντησε: «Όχι». Για το αν θα πάρει ελληνική υπηκοότητα ο Τάιλερ, είπε «ρωτήστε τον ίδιο, δεν ξέρω, νομίζω θα το επιθυμούσε».

Για τα ΑμεΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «οι άνθρωποι με αναπηρία είναι η πρώτη κοινωνική προτεραιότητα που υπάρχει, είναι οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας και πρέπει να δείξουμε ενσυναίσθηση και να αρχίσουμε από κει. Από εκεί και πέρα η ένταξη στην κοινωνία και όχι απλά η συμπερίληψη, είναι πάρα πολύ σημαντικό». Σημείωσε ότι η ευθύνη που έχει είναι στις προκριματικές εκλογές για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, στους ανθρώπους που αρχίζουν από ένα πιο δύσκολο σημείο εκκίνησης λόγω αναπηρίας λόγω καταγωγής και προκαταλήψεων της κοινωνίας, να τους δώσει την πλατφόρμα να έχουν μια ισότιμη ευκαιρία. Είπε ότι ξαναπήγε στο ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας και πως είναι υπερήφανος που οι μαθητές και οι δάσκαλοι έχουν θέρμανση στις αίθουσες τους «χάρη στην δωρεά που κάναμε και στην πίεση που ασκήσαμε η γραφειοκρατία του κράτους να επιλυθεί». «Αυτές είναι ελλείψεις που η Πολιτεία πρέπει να έχει καλύψει και όχι η γενναιοδωρία του καθενός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.