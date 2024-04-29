Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ορισμένων από τους δεκάδες ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τις μεγάλες πεδιάδες των κεντρικών ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές.

Έπειτα από τους 78 ανεμοστρόβιλους που καταγράφτηκαν την Παρασκευή, κυρίως στις πολιτείες Άιοβα και Νεμπράσκα, άλλοι 35 καταμετρήθηκαν προχθές Σάββατο στο βόρειο Τέξας και στο Μιζούρι, σύμφωνα με την αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Φωτογραφίες και βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν δεκάδες σπίτια εντελώς κατεστραμμένα και οχήματα που μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες μετάλλων.

Οι επιχειρήσεις καθαρισμού των συντριμμιών συνεχίζονταν χθες Κυριακή.

Ο κυβερνήτης της Οκλαχόμας, ο Κέβιν Στιτ, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην πολιτεία του.

Γυναίκα σκοτώθηκε στη μικρή πόλη Σάλφουρ, που υπέστη βαρύ χτύπημα, ανέφερε ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στη Χόλντενβιλ, τουλάχιστον άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως το ένα από τα θύματα ήταν νήπιο τεσσάρων μηνών.

Τέταρτος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητόδρομο στη Μαριέτα, στην ίδια πολιτεία. Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από τοπικά ΜΜΕ δείχνει δυο φορτηγά με ρυμουλκούμενα που έχουν ανατραπεί κι αποθήκη κομμένη στα δυο.

Ο κυβερνήτης Στιτ κήρυξε την Οκλαχόμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν εξάλλου πολλές κοινότητες και παρέμεναν σε ισχύ έκτακτα προειδοποιητικά δελτία χθες, ανάμεσά τους για ξαφνικές πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλους.

Στην Άιοβα, άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, ανέφερε η οικογένειά του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KETV NewsWatch 7 (ανήκει στο δίκτυο του ABC News), αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων στους 5 νεκρούς.

Πάνω από 25.000 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα στο Τέξας και άλλα 19.000 και πλέον στην Οκλαχόμα χθες μετά το μεσημέρι, κατά τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Οι ανεμοστρόβιλοι, εντυπωσιακά όσο και δύσκολο να προβλεφθούν μετεωρολογικά φαινόμενα, είναι συχνοί στις ΗΠΑ, ιδίως στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Είναι πάντως ιδιαίτερα σπάνιο ισχυροί ανεμοστρόβιλοι να διαδέχονται ο ένας τον άλλον, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

