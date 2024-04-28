Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας την Μ.Εβδομάδα

Ανοιχτά είναι σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, τα καταστήματα.
Τα μικρά εμπορικά θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ τα πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τις 8 το βράδυ.
Σε ό,τι αφορά στο ωράριο της Μεγάλης Εβδομάδας, όλα τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν με συνεχές ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη.
Τη Μεγάλη Παρασκευή τα μικρά μαγαζιά προτείνεται από τους εμπορικούς συλλόγους να λειτουργήσουν από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 7 το απόγευμα ενώ ο ΣΕΛΠΕ προτείνει στα μέλη του να λειτουργήσουν από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ.
Για το Μεγάλο Σάββατο ο ΣΕΛΠΕ προτείνει λειτουργία των καταστημάτων από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ ενώ οι εμπορικοί σύλλογοι προτείνουν ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
Την Κυριακή του Πάσχα την Δευτέρα και την Τρίτη τα καταστήματα θα είναι κλειστά.
Την Τρίτη θα είναι κλειστά λόγω μεταφοράς του εορτασμού της Πρωτομαγιάς.
