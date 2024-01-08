Λογαριασμός
Δίκη για τη 12χρονη στον Κολωνό: Η αδελφή της ανήλικης ζήτησε από τους συγκεντρωμένους να σταματήσουν να φωνάζουν για να ξεκινήσει η δίκη 

Προηγήθηκε ένταση όταν η μητέρα της 12χρονης επιτέθηκε στον συγκατηγορούμενό της Ηλία Μίχο

δίκη για 12χρονη- Κολωνός

Η αδερφή του θύματος της φρικώδους υπόθεσης, μετά από αρκετή ώρα διακοπής του δικαστηρίου εξαιτίας των συνθημάτων που φώναζαν συγκεντρωμένοι έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, βγήκε από το ΜΟΔ και ζήτησε από τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν από το δικαστήριο για να μπορέσει να ξεκινήσει η δίκη. Συγκεκριμένα, στάθηκε μπροστά από την ισχυρή αστυνομική δύναμη που χώριζε τους συγκεντρωμένους από την κλειστή πόρτα του δικαστηρίου και συναισθηματικά φορτισμένη ευχαρίστησε τους αλληλέγγυους για τη συμπαράστασή τους, ενώ τους παρακάλεσε να σταματήσουν να φωνάζουν συνθήματα και να απομακρυνθούν από τον χώρο, διαφορετικά, όπως ανέφερε, δεν θα εκκινήσει η δίκη.

«Ήρθαμε εδώ για να δικαιωθεί η μάνα και η αδερφή μου. Σας παρακαλώ πολύ, θα περάσει το 18μηνο και θα βγουν όλοι έξω από τη φυλακή, σας παρακαλώ πολύ για να ξεκινήσουμε και σας ευχαριστώ», τόνισε.

Αμέσως, πολλοί από τους παριστάμενους αποχώρησαν από τον χώρο, ενώ όσοι έμειναν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα.

Μετά από αυτό, αναμένεται να ανέβει το δικαστήριο στην έδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

