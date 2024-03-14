Φλωρίδης για Κολωνό: Να σεβαστούμε το δικαστήριο που συγκροτείται από τακτικούς δικαστές και από πολίτες

«Πρόκειται για μια δίκη η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος να υποστεί μεγάλο πρόβλημα το θύμα. Επομένως το τι διαδραματίζεται σε εκείνον τον χώρο, εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Η δίκη αυτή διεξάγεται ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού, την πλειοψηφία του οποίου έχουν οι ένορκοι. Κατά συνέπεια το δικαστήριο συγκροτείται από επτά ισότιμους δικαστές και αυτό το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τα στοιχεία τα οποία έχει ενώπιόν του. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει, αλλά νομίζω ότι ειδικά στο δικαστήριο που συγκροτείται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή από τακτικούς δικαστές και από πολίτες, οι οποίοι κληρώνονται ως ένορκοι, χρειάζεται περισσότερο σεβασμό» ξεκαθάρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στην Ολομέλεια.

Ο κ. Φλωρίδης, τόνισε επίσης ότι η Βουλή είναι ο χώρος όπου η νομοθετική εξουσία, ανεξάρτητη, ασκεί το δικό της έργο και σε έναν άλλο χώρο η δικαστική εξουσία ασκεί τον δικό της ρόλο, το δικό της καθήκον, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην παρέμβασή του, αναφέρθηκε στην εισαγγελική πρόταση κατά την δίκη της υπόθεσης του Κολωνού.

Είπε συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος, ότι «το τελευταίο αποκούμπι του κάθε Έλληνα είναι η Δικαιοσύνη. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο τυφλή είναι και κουφή. Δεν ακούει την κραυγή του κάθε Έλληνα. Και τώρα έρχεται μια απόφαση σε πλήρη αναντιστοιχία. Αν απουσιάζει η Δικαιοσύνη τι άλλο είναι η πολιτική εξουσία παρά οργανωμένη ληστεία. Δεν μπορεί να ληστεύετε τη Δικαιοσύνη. Κάποιοι επιχειρούν συγκάλυψη. Δεν υπάρχει πολύ ή ολίγον παιδοβιαστής. Πραγματικά ισόβια. Να μην ξαναδούν τον ήλιο και χημικός ευνουχισμός» και ρώτησε τον κ. Φλωρίδη αν είναι ικανοποιημένος από την εισήγηση της εισαγγελέως χθες.

«Σε καμία περίπτωση ο υπουργός Δικαιοσύνης, οποιασδήποτε σοβαρής χώρας, δεν έχει δικαίωμα να σχολιάζει τι λένε και τι αποφασίζουν οι δικαστές, πολύ δε περισσότερο όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης αγνοεί απολύτως το πώς εξελίχθηκε η δίκη εκεί. Εάν ο υπουργός Δικαιοσύνης οποιασδήποτε σοβαρής χώρας, είναι σε διαρκή σχολιασμό των αποφάσεων που λαμβάνει η Δικαιοσύνη, τότε η Δημοκρατία καταλύεται και τέτοια συμβολή δική μας δεν υπάρχει», απάντησε ο κ. Φλωρίδης.

