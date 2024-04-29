Ισραήλ: Αντικρουόμενες απόψεις υπουργών για ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός

Δύο μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης εξέφρασαν δημόσια χθες Κυριακή τις χαώδεις διαφωνίες τους για την ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, για την οποία έχουν εντατικοποιηθεί οι έμμεσες διαπραγματεύσεις, με τη μεσολάβηση κυρίως της Αιγύπτου, ασκώντας πίεση προς διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε μήνυμά του προς τον κ. Νετανιάχου, καταγραμμένο σε βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς (άκρα δεξιά) υποστήριξε ότι τέτοια συμφωνία θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ και θα σηματοδοτούσε το τέλος της κυβέρνησης, απειλώντας εμμέσως πλην σαφώς να ρίξει τον συνασπισμό που ασκεί την εξουσία, τον πιο δεξιό στην ιστορία της χώρας.

Από την πλευρά του ο Μπένι Γκαντς (κεντρώος), πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση πολέμου που συγκροτήθηκε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, αντέτεινε πως η κυβέρνηση δεν θα έχει καμιά νομιμοποίηση αν υπουργοί της εμποδίσουν να εφαρμοστεί σχέδιο που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση ομήρων.

Οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες και αντιπρόσωποι της Χαμάς αναμένονται σήμερα στην Αίγυπτο για να δώσουν την απάντησή τους στην πιο πρόσφατη προσφορά του Ισραήλ στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, η ισραηλινή κυβέρνηση λέει πως συνεχίζει τις προετοιμασίες για την προαναγγελθείσα επιχείρηση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου κατ’ αυτή βρίσκονται τα τελευταία τάγματα της Χαμάς, αλλά και περίπου 1,5 εκατ. άμαχοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που έχουν βρει καταφύγιο εκεί εξαιτίας των μαχών, των βομβαρδισμών και των καταστροφών έπειτα από σχεδόν επτά μήνες πολέμου.

«Η αποδοχή της αιγυπτιακής πρότασης θα ήταν ταπεινωτική παράδοση», ανέφερε ο κ. Σμότριτς, ηγέτης εθνικιστικού θρησκευτικού κόμματος, «θα καταδίκαζε τους ομήρους σε θάνατο και, επιπλέον, θα αποτελούσε άμεσο υπαρξιακό κίνδυνο για το κράτος του Ισραήλ».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, πρόσθεσε: «αν αποφασίσετε να υψώσετε λευκή σημαία και ακυρώσετε τη διαταγή να καταληφθεί η Ράφα αμέσως, που θα επιτύχει τους στόχους της καταστροφής της Χαμάς, της αποκατάστασης της ασφάλειας (...) του Ισραήλ και της επιστροφής (των ομήρων σπίτια τους), η κυβέρνηση της οποίας ηγείστε δεν θα έχει πλέον δικαίωμα να υπάρχει».

Μολονότι η «είσοδος στη Ράφα είναι σημαντική» μακροπρόθεσμα για να ηττηθεί η Χαμάς, το να επιστρέψουν οι όμηροι «είναι επείγον» και έχει «την ύψιστη σημασία», αντέτεινε ο κ. Γκαντς, που συμμετέχει στην κυβέρνηση πολέμου παρότι είναι ο βασικός αντίπαλος του κ. Νετανιάχου, με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε το κόμμα του.

Αν υπουργοί «εμποδίσουν» την εφαρμογή «υπεύθυνου σχεδίου για την επιστροφή ομήρων, που υποστηρίζεται από το σύνολο του μηχανισμού άμυνας, που δεν συνεπάγεται το τέλος του πολέμου», τότε «η κυβέρνηση δεν θα έχει πλέον δικαίωμα να συνεχίσει να υπάρχει και να διεξάγει τη (στρατιωτική) εκστρατεία», πρόσθεσε ο κ. Γκαντς.

Η επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Άλλοι 250 και πλέον απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, 129 από αυτούς παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως τουλάχιστον 34 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Στην ευρεία στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στον παλαιστινιακό θύλακο, υποσχόμενο να αφανίσει τη Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 34.454 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

