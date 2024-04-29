Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσεθ ανακοινώνει αν παραιτείται ή όχι

Ο ισπανός σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας εάν θα παραιτηθεί ή όχι, μετά τις κατηγορίες για διαφθορά με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη η σύζυγός του Μπεγόνια Γκόμεθ.

Ο κ. Σάντσεθ, 52 ετών, ανακοίνωσε απρόσμενα την περασμένη Τετάρτη πως εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, ακύρωσε το πρόγραμμά του και ανήγγειλε πως θα ανακοινώσει την απόφασή του σήμερα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, στην εξουσία από το 2018, ανέφερε σε ανοικτή επιστολή προς τους πολίτες που δημοσιοποίησε μέσω X πως ήθελε να ζυγίσει αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσει τη θητεία του με δεδομένες αυτές που χαρακτήρισε ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος της συζύγου του, τη «λάσπη» της δεξιάς και της άκρας δεξιάς.

Ήθελε να αποφασίσει «αν θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής της κυβέρνησης ή να παραιτηθεί», να αποποιηθεί αυτή «τη μεγάλη τιμή», εξήγησε.

Τις κατηγορίες σε βάρος της κυρίας Γκόμεθ, που δεν έχει δημόσιο αξίωμα, διατύπωσε η οργάνωση Manos Limpias («Καθαρά Χέρια»), προσάπτοντάς της ιδίως άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και διαφθορά. Αργότερα, η οργάνωση αναγνώρισε πως οι κατηγορίες βασίζονται σε δημοσιεύματα του Τύπου που ενδέχεται να είναι αναληθή.

Η εισαγγελία της Μαδρίτης εισηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα η προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της κυρίας Γκόμεθ να μπει στο αρχείο.

Δυνάμει του Συντάγματος, αν ο κ. Σάντσεθ παραιτηθεί, ο βασιλιάς Φίλιππος Στ΄ θα πρέπει να διαβουλευτεί με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων και κατόπιν να προτείνει τον διάδοχό του στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Ο πρωθυπουργός θα μπορούσε είτε να αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την ισπανική εθνική αντιπροσωπεία, ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Η συντομότερη πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής τους σε αυτή την τελευταία περίπτωση θα ήταν η 21η Ιουλίου. Αναδείχθηκε εκ νέου στο αξίωμα μετά τις περυσινές εκλογές, επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας.

Πάνω από 10.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Μαδρίτη προχθές Σάββατο και άλλοι περίπου 5.000 χθες Κυριακή για να τον καλέσουν να παραμείνει στην πρωθυπουργία, κρατώντας πανό και πλακάτ με συνθήματα όπως «μην εγκαταλείψεις» και κατηγορώντας την ισπανική δεξιά και άκρα δεξιά πως καταφεύγει σε «εκβιασμούς» και «ψευδείς ειδήσεις» για να τον ανατρέψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

