Την ενοχή για 22 από τους 23 αποκαλούμενους «πελάτες» στα ραντεβού της φρίκης της 12χρονης από τον Κολωνό ζήτησε η εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Κατά την εισαγγελική κρίση, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 22 κατηγορούμενοι πρέπει να κριθούν ένοχοι για γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη.

Για έναν κατηγορούμενο, πακιστανικής καταγωγής, η εισαγγελέας πρότεινε να κριθεί αθώος λόγω αμφιβολιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική λειτουργός κατά την αγόρευση της, επανέλαβε πολλές φορές ότι «το παιδί λέει αλήθεια» στις καταθέσεις του. Ωστόσο δεν δέχθηκε τη θέση που έχει εκφράσει η ανήλικη ότι η μητέρα της δεν γνώριζε τίποτα, θεωρώντας πως ήταν η κατηγορούμενη αυτή που αποκόμισε κέρδη από την εκπόρνευση της κόρης της και όχι ο Μίχος για τον οποίο φέρεται να ανέφερε πως διευκόλυνε το κορίτσι πλην όμως δεν αποδείχθηκε ότι είχε κέρδος από αυτό.

Όσον αφορά τον αποκαλούμενο "Μιχάλη" η εισαγγελική λειτουργός, που ζήτησε ενοχή του για μαστροπεία, φέρεται να τόνισε πως συνόδευε την ανήλικη στα ραντεβού της φρίκης και ότι είχε όφελος.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή με αγορεύσεις συνηγόρων.

Αντιφατική πρόταση εισαγγελέα για τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης στον Κολωνό - Υπέρ της ενοχής της μητέρας

Tην απαλλαγή του 55χρονου Ηλία Μίχου για βιασμό και μαστροπεία για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας που αγορεύει στη δίκη που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο Ηλίας Μίχος για σειρά άλλων αδικημάτων που σχετίζονται με την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική έκδοση της ανήλικης.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας η αγόρευση του οποίου συνεχίζεται πρότεινε να απαλλαγεί ο βασικός κατηγορούμενος από τις κατηγορίες για:

βιασμό,

μαστροπεία σε οίκους ανοχής, και

μαστροπεία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων.

Αντίθετα, ζητήθηκε η καταδίκη του για:

διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε 14 έτη από πρόσωπο είχε την εμπιστοσύνη της ανήλικης,

οπλοκατοχή (είχε για δύο όπλα),

κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο χωρίς να έχει συμπληρώσει τα 12 έτη,αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία, και

διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται.

Λόγω της διεξαγωγής κεκλεισμένων των θυρών της δίκης δεν έγινε ακόμα γνωστό που θεμελίωσε ο εισαγγελέας τη πρόταση του περί απαλλαγής και πού περί ενοχής του βασικού κατηγορουμένου.

Ωστόσο η πρόταση περί απαλλαγής για τον βιασμό της ανήλικης προκαλεί αίσθηση καθώς το κορίτσι ήταν μόλις 12ετών.

Ζήτησε την ενοχή της μητέρας

Υπέρ της ενοχής της μητέρας της 12χρονης στον Κολωνό τάχθηκε στην αγόρευση η εισαγγελέας της έδρας.

Eιδικότερα σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση η μητέρα της ανήλικης πρέπει να κριθεί ένοχη για διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας, καθώς φέρεται να έχει διανείμει υλικό της ανήλικης σε συγκατηγορούμενους της και της διακεκριμένης περίπτωσης μαστροπείας, με την επιβαρυντική περίσταση ότι η ίδια είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια και την φροντίδα της ανήλικης.

Κατά τις πληροφορίες, η εισαγγελέας επισήμανε πως το αδίκημα της μαστροπείας, φέρει τη μορφή εξώθησης και διευκόλυνσης μέσω αφόρητων πιέσεων, συναισθηματικού εκβιασμού και προτροπών προς την ανήλικη κόρη της να εκδίδεται για να της φέρνει λεφτά αλλά και μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη μορφή αφόρητων πιέσεων και προτροπών να παράγει η ανήλικη βίντεο και φωτογραφίες ώστε να της φέρνει χρήματα.

Επιπλέον, η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχη η μητέρα της ανήλικης για εκβίαση σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος της πρώην συζύγου του Ηλία Μίχου.

Η αγόρευση του εισαγγελέα συνεχίζεται και για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους οι οποίοι είχαν μετάσχει στη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης

