Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε στην κοινή γνώμη η πρόταση της εισαγγελέως στην δίκη κεκλεισμένων των θυρών για τον βιασμό και εκπόρνευση του 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό, για τον βασικό κατηγορούμενο, Ηλία Μίχο.

Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση του 56χρονου πλέον καταστηματάρχη στον Κολωνό για τις βασικές κατηγορίες του βιασμού , της μαστροπείας σε οίκους ανοχής, και

μαστροπείας μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων, καθώς προφανώς δεν αποδείχθηκαν στην ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με την Ιωάννα Μάνδρου, η εισαγγελέας πρότεινε να κριθεί ενοχος για εξίσου βαριά αδικήματα όπως διακεκριμένη κατάχρηση σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε 14 έτη από πρόσωπο είχε την εμπιστοσύνη της ανήλικης,(βαρύτατο κακούργημα) και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο κατηγορούμενος στην εκπόρνευση του παιδιού.

Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, η κατηγορία της μαστροπείας με νομικούς όρους κατέπεσε στο δικαστήριο γιατί δεν αποδείχθηκε ότι ο 56χρονος «πλάσαρε» το κορίτσι επί αμοιβής, δλδ δεν αποδείχθηκε ότι έπαιρνε λεφτά.

Επιπλέον, με νομικούς όρους, ο βιασμός προϋποθέτει συγκεκριμένα κριτήρια και η διακεκριμένη κατάχρηση σε ανήλικο κάποια άλλα.

Εππίσης ζητήθηκε η καταδίκη του για:

- οπλοκατοχή (είχε για δύο όπλα) και,

- κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο χωρίς να έχει συμπληρώσει τα 12 έτη,αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία.

Ακόμα και αν η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτής ως έχει, τότε ο βασικός κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με βαριές ποινές, ακόμα και 15 - 20 έτη κάθειρξης.

Πρόταση ενοχής της μητέρας

Υπέρ της ενοχής της μητέρας της 12χρονης στον Κολωνό τάχθηκε στην αγόρευση η εισαγγελέας της έδρας.

Eιδικότερα σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση η μητέρα της ανήλικης πρέπει να κριθεί ένοχη για διακεκριμένη περίπτωση πορνογραφίας, καθώς φέρεται να έχει διανείμει υλικό της ανήλικης σε συγκατηγορούμενους της και της διακεκριμένης περίπτωσης μαστροπείας, με την επιβαρυντική περίσταση ότι η ίδια είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια και την φροντίδα της ανήλικης.

Κατά τις πληροφορίες, η εισαγγελέας επισήμανε πως το αδίκημα της μαστροπείας, φέρει τη μορφή εξώθησης και διευκόλυνσης μέσω αφόρητων πιέσεων, συναισθηματικού εκβιασμού και προτροπών προς την ανήλικη κόρη της να εκδίδεται για να της φέρνει λεφτά αλλά και μέσω πληροφοριακών συστημάτων με τη μορφή αφόρητων πιέσεων και προτροπών να παράγει η ανήλικη βίντεο και φωτογραφίες ώστε να της φέρνει χρήματα.

Επιπλέον, η εισαγγελέας ζήτησε να κριθεί ένοχη η μητέρα της ανήλικης για εκβίαση σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος της πρώην συζύγου του Ηλία Μίχου.

Πηγή: skai.gr

