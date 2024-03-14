Την απόλυτη πεποίθηση ότι η επέκταση του φράχτη στον Έβρο θα διασφαλίσει ακόμα περισσότερο τα σύνορα της Ελλάδας, δημιουργώντας μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας για όλους τους Έλληνες, εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψή του στο τμήμα της νέας επέκτασης του φράχτη στην ευρύτερη περιοχή του Διδυμότειχου.

Η νέα επέκταση του φράχτη είναι μήκους 35 χλμ. και κατασκευάζεται από το ύψος του χωριού Ψαθάδες Διδυμότειχου έως την περιοχή της Κορνοφωλιάς Σουφλίου. Τα έργα κατασκευής προβλέπουν την ανέγερση μεταλλικού κιγκλιδώματος ύψους πέντε μέτρων, στο οποίο θα τοποθετηθεί ειδική λαμαρίνα για την αποτροπή αναρρίχησης. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν νέα υπερυψωμένα παρατηρητήρια που θα έχουν αντιβαλλιστική προστασία, ενώ θα βελτιωθούν και θα συντηρηθούν υφιστάμενα φυλάκια και παρατηρητήρια.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κατά την αυτοψία του στο τμήμα του φράχτη που κατασκευάζεται κοντά στην πόλη του Διδυμότειχου, τόνισε πως οι εργασίες προχωρούν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, σημειώνοντας: «σε λίγο θα συμπληρώσουμε τα 70 χλμ. και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην επέκταση προς τα βόρεια σύνορά μας, ώστε ολόκληρη η μεθόριος στον Έβρο να είναι καλυμμένη. Την ίδια ώρα προχωράμε σε όλα τα απαραίτητα έργα για την ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων μας».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι οι εργασίες επέκτασης του φράχτη θα συνοδευτούν και από άλλες πρωτοβουλίες όπως είναι η πρόσληψη 150 νέων συνοριοφυλάκων στον Έβρο και ο εκσυγχρονισμός όλων των υποδομών ασφαλείας στην συνοριογραμμή.

«Θέλουμε να βεβαιώσουμε όλους τους πολίτες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι τα σύνορά μας θα γίνουν περισσότερο ασφαλή, τα ανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα για τα οποία η Ελλάδα είναι υπεύθυνη θωρακίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες που θέλουν να μπουν στην χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισέρχονται από τα νόμιμα σημεία εισόδου στο πλαίσιο της δημοκρατικής και αλληλέγγυης Ευρώπης. Έτσι, όλοι, θα ταξιδεύουν με τους κανόνες της νομιμότητας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε ειδική μνεία στην Ελληνική Αστυνομία και στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας σημειώνοντας ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία και πως οι αστυνομικοί και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εργάζονται για την προστασία των ελληνικών συνόρων.

Ερωτηθείς ο υπουργός για το αν προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο μεταναστευτικών ροών στα νότια της χώρας λόγω των γεγονότων στη Γάζα, σημείωσε: «η αστάθεια στην περιοχή είναι ένας παράγοντας που πρέπει να μας ανησυχεί. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και σε κινητοποίηση ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η αστάθεια».

«Νομίζω πως χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο», συνέχισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, «να υπάρχει εγρήγορση και κινητοποίηση με τις γειτονικές τρίτες χώρες, ώστε να αποτρέψουμε τα τεράστια κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που έχουν προκύψει όλα τα προηγούμενα χρόνια ή τα τεράστια κύματα μετανάστευσης που εμείς ζήσαμε και διαχειριστήκαμε τα δέκα τελευταία χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

