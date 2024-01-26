Τζάκρη για τον ΣΥΡΙΖΑ και τους αγρότες: «Κατά το κοινώς λεγόμενο… τον ήπιαμε» - Βίντεο

Αίσθηση προκάλεσε η φράση της Θεοδώρας Τζάκρη σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους αγρότες, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Η γραμματέας της Κ.Ο του κόμματος παρέστη σε πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βέροια και σε ερώτηση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να έρθει κοντά στον αγροτικό κόσμο η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά... «κοινώς τον ήπιαμε».

«Η αλήθεια είναι, πως στους αγρότες –κατά το κοινώς λεγόμενο- τον ήπιαμε, έτσι;» δήλωσε αρχικά και συνέχισε: «Είναι μία τάξη συντηρητική… Δεν είχαμε θέσεις; Δεν πήγαν στην κοινωνία; Δεν έχουμε στελέχη; Δεν έχουμε στελέχη».

Η επίμαχη δήλωση στο 21:00:

«Κάτι δεν κάναμε καθόλου καλά»

Στη συνέχεια ρώτησε πόσοι αγρότες βρίσκονται στην αίθουσα. «Σε μια κοινωνία που το 80% της οικονομίας είναι πρωτογενής τομέας παραγωγής, ένα κόμμα που έχει αυτή τη στιγμή σε μία διεργασία 100 ανθρώπων, τρία στελέχη αγρότες, κάτι δεν κάναμε καθόλου καλά».

«Εγώ δεν ξέρω πόσο καλά τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αγροτική παραγωγή. Θέλω να πω αυτοκριτικά ότι δεν έκανε και σπουδαία πράγματα. Δεν έφερε σπουδαίες πολιτικές. Προσπάθησε στο πλαίσιο των μνημονίων να κάνει μία έντιμη διαχείριση. Θέλω να είμαι τίμια απέναντί σας, δεν θεωρώ ότι κάναμε καμία επανάσταση. Αλλά πείτε μου εσείς τι έκανε η ΝΔ για τον αγροτικό κόσμο. Δεν θα μιλήσω για τα 50 χρόνια που κυβερνά τη χώρα, αλλά για τα τελευταία 4 της διακυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

