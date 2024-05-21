Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) Καρίμ Καν κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές για τις έρευνες εναντίον κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, με υψηλόβαθμο αξιωματούχο να του λέει ότι το δικαστήριο «δημιουργήθηκε για την Αφρική και για τραμπούκους όπως ο Πούτιν» και όχι για τη Δύση και τους συμμάχους της.

Σε συνέντευξή του στο CNN και την Κριστιάν Αμανπούρ, ο Καρίμ Καν είπε: «ορισμένοι εκλεγμένοι ηγέτες μού μίλησαν και ήταν πολύ ωμοί. "Αυτό το δικαστήριο έχει δημιοργηθεί για την Αφρική και για τραμπούκους όπως ο Πούτιν», μού είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος.

🚨 ICC prosecutor Karim Khan said he received threats while conducting investigations against top Israeli officials with a senior figure telling him court was 'built for Africa and for thugs like Putin,' and not for West and its allies. pic.twitter.com/XSOng0UAv5 — Dr. Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) May 21, 2024

«Δεν το κάνουμε έτσι», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας: «Αυτό το δικαστήριο πρέπει να είναι ο θρίαμβος του νόμου, έναντι της εξουσίας και της ωμής βίας: "αρπάξτε ό,τι μπορείτε να πάρετε, κάντε αυτό που θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε"».

Το ΔΠΔ ζητά εντάλματα σύλληψης για δύο Ισραηλινούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους και τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς.

Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου

Οι κατηγορίες εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ περιλαμβάνουν «εξόντωση, χρήση λιμού ως μέθοδο πολέμου με την άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και σκόπιμη στόχευση αμάχων σε σύγκρουση».

Οι κατηγορίες εναντίον των ηγετών της Χαμάς Σινουάρ, Χανίγια και Ντέιφ περιλαμβάνουν «εξόντωση, δολοφονία, σύλληψη ομήρων, βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά την κράτηση», πρόσθεσε στο CNN. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», διεμήνυσε.

Σημείωσε ότι εάν το Ισραήλ διαφωνεί με το ΔΠΔ, «είναι ελεύθερο να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία ενώπιον των δικαστών του δικαστηρίου και αυτή είναι η συμβουλή μου προς αυτούς».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.