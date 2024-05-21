Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές μετά από εντοπισμό όπλων και εκρηκτικών υλών σε κοιμητήριο στην Ορόκλινη, στη Λάρνακα.



Σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ/Twitter, χθες το μεσημέρι, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ Αρχηγείου και έρευνα που διενεργήθηκε σε νεκροταφείο στην Ορόκλινη, εντοπίστηκε ποσότητα οπλισμού και εκρηκτικών υλών σε τάφο.

Σήμερα το μεσημέρι, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ Αρχηγείου και έρευνα που διενεργήθηκε σε νεκροταφείο στην Ορόκλινη, εντοπίστηκε ποσότητα οπλισμού και εκρηκτικών υλών. Η Αστυνομία προχώρησε ήδη στη σύλληψη 46χρονου. pic.twitter.com/eCqiTnzBFw — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) May 20, 2024

Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενός 46χρονου και ενός 35χρονου.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Χρήστος Ανδρέου, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, «Τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν από την Αστυνομία για να σταλούν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις».

Τα ευρήματα αυτά συνδέονται με τη δράση εγκληματικής ομάδας που έχει ως βάση της τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσον ο οπλισμός συνδέεται με πρόσφατες εγκληματικές δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από Πολίτης Κύπρου, philenews.com

Πηγή: skai.gr

