«Crash test» για τα κόμματα το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια

Του Αντώνη Αντζολέτου

Άνω κάτω έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια με τη συζήτηση που έχει ανοίξει να είναι ταυτοτική.

Στα κόμματα χτύπησε ένα «ξυπνητήρι» στο «DNA» τους, που έχει να κάνει με βαθιά ιδεολογικά ζητήματα.

Το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές ομάδες (δεξιά, κέντρο και αριστερά), καθώς η ψήφισή του δεν αποκλείεται να αποτελέσει την αφορμή να προκληθούν αρκετές ανακατατάξεις.

Για τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την άμεση προώθηση του νομοσχεδίου μέσα στον Φεβρουάριο σηματοδοτεί τη σαφή τοποθέτηση της γαλάζιας παράταξης στον χώρο του κέντρου.

Είναι η κυρίαρχη δύναμη από το 2019 και μετά, ωστόσο ο πρωθυπουργός δείχνει να επιθυμεί την εδραίωσή της. Και δεν εφησυχάζει από το γεγονός ότι «παίζει» χωρίς αντίπαλο αυτή τη στιγμή.

Έχουν φουντώσει, άλλωστε οι συζητήσεις πως μετά τις ευρωεκλογές στην κεντροαριστερά αναμένονται εξελίξεις που θα κριθούν από το αποτέλεσμα του Ιουνίου.

Τι πιστοποιεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας με αυτή την κίνηση;

Πως δεν κάνει πίσω σε θέματα αρχών.

Δεν δέχτηκε εισηγήσεις να μην ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μετά τις ευρωεκλογές, όπως και την προηγούμενη τετραετία δεν προχώρησε στην αλλαγή του εκλογικού νόμου επαναφέροντας «καθαρό» τα μπόνους των 50 εδρών.

Είναι γεγονός πως από τα δεξιά της η πλειοψηφία θα δεχτεί πίεση. Ήδη η Ελληνική Λύση παρουσιάζεται με αυξημένες δυνάμεις στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Το τι θα γράψει το «κοντέρ» σε απώλειες και αποχές στη Βουλή είναι σημαντικό, ωστόσο ο χρόνος είναι αρκετός μέχρι τις ευρωεκλογές ώστε τα «πάθη να καταλαγιάσουν».

Το μέτωπο που θα ανοίξει με την εκκλησία και με το πιο συντηρητικό κοινό, που πιέζει τους βουλευτές της περιφέρειας, είναι υπολογίσιμο.

Όχι, όμως αρκετό ώστε το Μαξίμου να κάνει πίσω.

Το νομοσχέδιο πήρε την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου και βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης.

Η ίδια κινητικότητα υπάρχει στην «αριστερή πολυκατοικία» από τη στιγμή, μάλιστα που ο Στέφανος Κασσελάκης έβαλε το θέμα της κομματικής πειθαρχίας.

Φαίνεται πως υπάρχει ένας «διαγκωνισμός» με τη Νέα Αριστερά από την οποία η στήριξη του νομοσχεδίου ήταν ομόφωνη, χωρίς αστερίσκους και δίχως να ανοίγει κάποια συζήτηση σε σχέση την τεκνοθεσία από τις παρένθετες μητέρες.

Δεν είναι τυχαία, άλλωστε η κόντρα μεταξύ του ΚΚΕ και της κοινοβουλευτικής ομάδας στην οποία επικεφαλής είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, καθώς ο Δημήτρης Κουτσούμπας εμφανίζεται διστακτικός. Αποτελεί πρόβλημα αυτό για τον Περισσό;

Θα δείξει στην πορεία, καθώς φέρεται ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτών του κομμουνιστικού κόμματος να μην έχουν πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι πως θα συμπεριφερθούν οι προοδευτικές δυνάμεις σε μια ρύθμιση που δίνει διεξόδους και λύσεις σε κοινωνικές ομάδες που απαιτούν ισονομία εδώ και πολλά χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί μέσω του Νίκου Ανδρουλάκη υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, χωρίς να έχει θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας.

Είναι σαφές πως στις τάξεις της Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει και ένα συντηρητικό κοινό το οποίο διαφωνεί με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Δεν πέρασε απαρατήρητη η πρόσφατη επίθεση του Στέφανου Κασσελάκη στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς επιθυμεί να περιχαρακώσει το δικό του χώρο και να ανακαταλάβει τη δεύτερη δημοσκοπικά θέση.

Το «πόκερ» είναι σκληρό και όσο περνούν οι μέρες οι διαφωνούντες βουλευτές θα κληθούν να ανοίξουν τα χαρτιά τους.

