Ο Ερντογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο της ένταξης της Τουρκίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και τώρα η Άγκυρα περιμένει την έγκριση για τα F-16 από το Κογκρέσο.

Τελευταία κίνηση της Άγκυρας είναι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να στείλει ενημέρωση στην Ουάσινγκτον και το ΝΑΤΟ πως εγκρίθηκε το πρωτόκολλο, όπως σημειώνει ο Μανώλης Κωστίδης.

Σήμερα, πάντως, Άγκυρα και Ουάσινγκτον περιμένουν από το Στέιτ Ντιπαρτμεντ να στείλει αίτημα στο Κογκρέσο για την πώληση των 40 F-16 και τα κιτ εκσυγχρονισμύ των υπόλοιπων μαχητικών.

Ενδεχομένως το αίτημα θα συνοδεύεται από διαβεβαιώσεις για την συμπεριφορά της Τουρκίας προκειμένου να κατευναστούν οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο, πιθανώς με ρήτρες που θα αφορούν στην εξέλιξη των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Το τηλεοτπικό δίκτυο HABER TURK μετέδωσε: «Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος σχετικά με το πρωτόκολλο της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ο οποίος εγκρίθηκε απο το τουρκικό Κοινοβούλιο. O νόμος δημοσιεύτηκε με το άρθρο 7492 και γίνεται αναφορά πως εγκρίνεται το πρωτόκολλο που αφορά την ένταξη του βασιλείου της Σουηδίας στο βορειοατλαντικό σύμφωνο και έχει υπογραφεί στις 5 Νοεμβρίου του 2022. Και ο πρόεδρος υπέγραψε την απόφαση της προεδρίας για την έγκριση του πρωτοκόλλου της απόφασης της ένταξης της Σουηδίας».

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία θεωρεί πως η ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων ήταν χρήσιμη για την αλλαγή του κλίματος στο Κογκρέσο.

«Δεν πιστεύω ότι θα δούμε ψηφοφορία για τα F-16 στο Κογκρέσο»

«Πιθανότατα δεν θα δούμε ψηφοφορία στο Κογκρέσο, δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Θα υπάρξει ψηφοφορία μόνο εάν υπάρξει αντίθεση. Έτσι, βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό σημείο και συχνά μιλάω με τους παλιούς μου φίλους στο Κογκρέσο. Ειλικρινά, αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό σημείο, αλλά φυσικά, το θέμα της πώλησης εμπίπτει στη δικαιοδοσία του Κογκρέσου και θα το αξιολογήσει.

Η αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας ήταν πραγματικά χρήσιμη στο Koγκρέσο και σε άλλα μέρη. Ήταν υπέροχο να βλέπουμε τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, την εμπορική συνεργασία, τη θερμή σχέση μεταξύ των δύο χωρών και αυτό βοηθά επίσης» δήλωσε ο Τζεκ Φλέικ.

Τούρκοι αναλυτές: Αν πλήξουμε τη βάση της Λάρισας θα αχρηστεύσουμε και τα F-35 που θα παραλάβουν οι Έλληνες»

«Ένα F-35 είναι σαν να έχεις απέναντί του 100 αεροσκάφη που είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους»

Ο Μεχμέτ Ακιφ Ερσόι, παρουσιαστής του ΗΑBERTURK, ανέφερε: «Εμείς κάνουμε τη σύγκριση των F-35 με τα F-16 καθώς στην Ελλάδα θα παρχωρηθούν F-35 ενώ στην Τουρκία F-16. Aναρωτιόμαστε ποιο είναι καλύτερο. Δηλαδή είναι καλύτερα να έχει κάποιος εκσυγχρονισμένο F-16 ή μήπως F-35 . Ποιο είναι καλύτερο σε επίπεδο μάχης».

Ο πρώην επικεφαλής του τμήματος Πληροφοριών της τουρκικής αεροπορίας, Γκιουρσέλ Τοκμάκογλου απάντησε: «Κάνετε μια ερώτηση που η απάντηση πρέπει να έχει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες»

«Να σας ρωτήσω απλά όπως το λέγαμε κάποτε μικροί. Ποιο πλακώνει στο ξύλο το άλλο;» επανήλθε ο Ερσόι.

Ο Τοκμάκογλου απάντησε: «Καλά τα λέτε, όμως ο πόλεμος δεν είναι τόσο απλό θέμα. Να σας εξηγήσω. Ας υποθέσουμε πως οι Ελληνες παρέλαβαν τα F-35 και τα μετέφεραν στην βάση της Λάρισας. Κι εσείς πάτε και προκαλείτε πλήγμα στον διάδρομο απογείωσης της Λάρισας. Ε τότε τι θα τα κάνει η Ελλάδα τα F-35; Τα F-35 είναι σαν ρομπότ. Ουσιαστικά μπροστά σας δεν έχετε μόνο ένα αεροσκάφος αλλά ένα ρομπότ που έχει διασὐνδεση με άλλα ρομπότ. Δηλαδή όταν ερθετε αντιμέτωπο με το F-35 δεν έχετε απέναντι σας μόνο αυτό το αεροσκάφος αλλά όλα τα αεροσκάφη που επικοινωνουν και είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους και τα F-35 και τα υπόλοιπα. Δηλαδή στην πραγματικότητα απέναντι σας δεν έχετε μόνο ένα F-35 αλλά εκατοντάδες αεροσκάφη».

Άγκυρα: «Στεκόμαστε δίπλα στον δίκαιο αγώνα των Τούρκων ομογενών μας στη Δυτική Θράκη»

«Την ημέρα της εθνικής αντίστασής τους μνημονεύουμε τον Σαδίκ Αχμέτ»

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας Ζεκί Ακτουρκ δήλωσε: «Και πάλι, με αφορμή την '29η Ιανουαρίου Ημέρα Εθνικής Αντίστασης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης', εκφράζουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στους 'Τούρκους ομογενείς' μας της 'Δυτικής Θράκης' στο δίκαιο αγώνα τους και μνημονεύουμε τον πρωτοπόρο του αγώνα Δρ Σαδίκ Αχμέτ με έλεος και σεβασμό».

Πηγή: skai.gr

