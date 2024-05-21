Η σύναψη των επίσημων σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο μιας τριμερούς συμφωνίας που βρίσκεται στα σκαριά και που περιλαμβάνει την Ουάσινγκτον, θα απαιτήσει την αποκλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα και μια συζήτηση για τις προοπτικές για παλαιστινιακή διακυβέρνηση, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός απεσταλμένος στην Ιερουσαλήμ.

«Θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος ηρεμίας, νομίζω, στη Γάζα, και θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση για το πώς διαχειρίζεται κανείς το ερώτημα για το μέλλον της παλαιστινιακής διακυβέρνησης», δήλωσε ο πρεσβευτής Τζακ Λιου.

«Η άποψή μου είναι ότι γι’ αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα αξίζει να αναλάβει κανείς το ρίσκο να μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Αλλά αυτή είναι μια απόφαση που η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει και ο λαός του Ισραήλ θα πρέπει να λάβει», δήλωσε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας (IDI).

Οι ΗΠΑ περιέγραψαν χθες ως «σχεδόν οριστικό» ένα διμερές αμυντικό σύμφωνο με τη Σαουδική Αραβία. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, θα εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμφωνία που παρουσιάστηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να αποφασίσει εάν θα πρέπει να γίνουν παραχωρήσεις για να διασφαλιστεί μια εξομάλυνση των σχέσεων με το Ριάντ.

Ο Νετανιάχου εδώ και καιρό προωθεί ένα τέτοιο διπλωματικό έπαθλο. Αλλά, επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να μην επιτυγχάνεται κατάπαυση πυρός και ο ίδιος λέει ότι είναι πρόωρη μια συζήτηση για την παλαιστινιακή διακυβέρνηση της επόμενης μέρας.

Απευθυνόμενος στην ίδια εκδήλωση του IDI, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, του οποίου ο ρόλος είναι κατά βάση εθιμοτυπικός, υποστήριξε ότι οι διμερείς σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία θα αποτελέσουν πισωγύρισμα για την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χαμάς, που πυροδότησε τον πόλεμο με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

«Πραγματικά ελπίζω η δυνατότητα αυτή να εξεταστεί σοβαρά, καθώς η αυτοκρατορία του κακού επιδίωξε στις 7 Οκτωβρίου να καταστρέψει την ελπίδα για εξομάλυνση», δήλωσε ο Χέρτσογκ.

«Ο αγώνας μας, τελικά, δεν είναι μόνο μια μάχη κατά της Χαμάς. Είναι μια ευρύτερη, στρατηγική, παγκόσμια και ιστορική μάχη και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για αφομοίωση σε αυτό το μεγάλο όραμα εξομάλυνσης».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι η αποτυχία να ηττηθεί η Χαμάς μπορεί να πλήξει την ισραηλινή αξιοπιστία στα μάτια των ευθυγραμμισμένων με τις ΗΠΑ αραβικών, σουνιτικών δυνάμεων, που ανησυχούν για την οργανωμένη ισλαμική ένοπλη δράση.

Πηγή: skai.gr

