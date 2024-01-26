Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών στη Θεσσαλία, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο Ε65 στην Καρδίτσα.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα αποκλείσουν στις 14:00 συμβολικά τον Ε65 και θα συνεδριάσουν στο οδόστρωμα.

Χθες οι αγρότες της Νίκαιας αποφάσισαν να πάνε με τρακτέρ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και να διαδηλώσουν την Κυριακή στις 12 το μεσημερι.

Μετά το τέλος της διαμαρτυρίας τους, τα τρακτέρ θα ενισχύσουν το μπλόκο του Πλατυκάμπου λεγοντας μάλιστα ότι πλέον θα έχουν «δικαίωμα» επί της εθνικής οδού.

Το μπλόκο του Πλατύκαμπου αναμένεται να ενισχύσουν αγρότες από τις περιοχές του Τυρνάβου, της Ελασσόνας και της Φαλάνης.

Αυτή την ώρα περίπου 150 τρακτέρ βρίσκονται στο Μακρυχώρι Λάρισας και πηγαίνουν προς την Βέροια.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης

Σε κινητοποιήσεις συμβολικού χαρακτήρα που στόχο έχουν να αναδειχθούν τα διαχρονικά προβλήματα των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων και να βρεθούν λύσεις, ώστε να μην κλονιστεί η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, προχωρούν από σήμερα οι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας. Διαβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι πρόθεσή τους δεν είναι σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία για τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα παραλίμνια χωριά του Λαγκαδά και από τον βόρειο τομέα της περιοχής και το Ζαγκλιβέρι, θα προχωρήσουν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του κέντρου του Λαγκαδά με τα τρακτέρ τους, γεγονός που όμως δεν θα επηρεάσει την κυκλοφορία για τους πολίτες, αφού υπάρχουν άλλοι τρεις εναλλακτικοί δρόμοι μέσω των οποίων μπορούν να κινηθούν, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αγρότης Κώστας Χατζηπαραδείσης, υπεύθυνος επικοινωνίας του μπλόκου που έχει στηθεί στη διασταύρωση Σερρών-Κιλκίς στη Λιτή.

«Δεν βγαίνουμε στους δρόμους για να ζητήσουμε επιδοτήσεις και λεφτά», επισήμανε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι επιζητούν δίκαιες λύσεις στα διαχρονικά τους αιτήματα.

Όπως διευκρίνισε στα αιτήματά τους πρώτο κατατάσσεται η πλήρης αναθεώρηση της ΚΑΠ σε πραγματική παραγωγική κατεύθυνση και ακολουθούν τα εξής: ανασύσταση και ορθολογική τεκμηριωμένη χρέωση ΕΛΓΑ ανά καλλιέργεια, ζωϊκό είδος και συχνότητα καταβολής αποζημιώσεων, δημοπρατήριο εμπορευμάτων σε επίπεδο περιφέρειας, έλεγχος στο περιθώριο κέρδους σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο σε εταιρείες σποροπαραγωγικού υλικού, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, εξονυχιστικός έλεγχος σε κάθε εισαγωγή φορτίου, πανελλαδική ένταξη των καλιεργήσιμων εκτάσεων με αραβόσιτο στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και όχι με τη μορφή επιδόματος και διευκόλυνση μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ ανταλλαγής αγροτεμαχίων μεταξύ παραγωγών, με σκοπό την αύξηση μεγέθους αυτών και την επίτευξη μείωσης κόστους παραγωγής.

Ο κ. Χατζηπαραδείσης ανέφερε ότι με τη λήξη της κινητοποίησής τους στο κέντρο του Λαγκαδά, οι συμμετέχοντες σε αυτήν θα επιστρέψουν στη θέση τους, από όπου θα αναχωρήσουν το απόγευμα με προορισμό το Δερβένι, όπου θα παραταχθούν στον κόμβο του Αυχένα στον αυτοκινητόδρομο από τη δεξιά πλευρά των Λαγηνών στην έξοδο Θεσσαλονίκης.

«Πρόθεσή μας δεν είναι να προχωρήσουμε σε αποκλεισμό του οδοστρώματος, αφού πραγματικά δε θέλουμε να επιβαρύνουμε την κυκλοφορία για τους πολίτες, που είναι ήδη αυξημένη λόγω των εργασιών του FlyOver και άλλων έργων υποδομής ευρύτερα της πόλης της Θεσσαλονίκης», τόνισε.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» αγρότες από την Επανομή

Στο μεταξύ, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Επανομή και κοντινές της περιοχές, αλλά και από τη Θέρμη, κατευθύνονται σήμερα προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου προτίθενται να σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους εκτός οδοστρώματος, αφού «στόχος μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε τους πολίτες, αλλά να διατρανώσουμε τα προβλήματά μας με πρώτο το κόστος παραγωγής που χρόνια τώρα αυξάνει και λύσεις δεν δίνονται», όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αγρότης Μάρκος Μάρκου που καλλιεργεί 2.000 στρέμματα.

Στα αιτήματα των αγροτών που προέταξε ο ίδιος συμπεριλαμβάνονται η αναθεώρηση της «ανεφάρμοστης», όπως τη χαρακτήρισε, ΚΑΠ -ειδικά σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα- και η επιτακτική ανάγκη έντασης των ελέγχων.

Εξάλλου, κινητοποίηση συμβολικού χαρακτήρα έξω από το δημαρχείο Χαλκηδόνας πρόκειται να πραγματοποιήσουν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής, και αντίστοιχα στη Νάουσα και στις Σέρρες, ενώ οι αγρότες της Ημαθίας βγάζουν τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Κουλούρας την προσεχή Δευτέρα 29/1 σε συνέχεια σχετικής απόφασης που έλαβε η γενική τους συνέλευση.

Στα Γιαννιτσά, έχουν φτάσει αυτή την ώρα 50 τρακτέρ και οι αγρότες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία μέσα στην πόλη. Θα επιδώσουν ψήφισμα και θα μείνουν εκεί έως τις 2 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στα γήπεδα και την είσοδο της πόλης.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας, που έχουν υποστεί καταστροφή των καλλιεργειών τους, της γης τους και του ζωικού κεφαλαίου τους από την κακοκαιρία Daniel, επιδιώκουν να φτάσουν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν την δυσχερή θέση του αγροτικού κόσμου, υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση στάθηκε άμεσα και δίπλα στους πληγέντες.

Τονίζουν δε, ότι η στάση αυτή δεν έχει αλλάξει και η κυβέρνηση εξακολουθεί και είναι ανοιχτή στο διάλογο για τα προβλήματα και τα αιτήματα των αγροτών, προκειμένου να βρεθούν λύσεις το ταχύτερο δυνατό.

Πηγή: skai.gr

