Διπλή αποκάλυψη: Μάρκου στο βόλεϊ και Τσβίτκοβιτς στο μπάσκετ παραμένουν «πράσινοι»

Δυο πολύ σημαντικές ανανεώσεις ολοκλήρωσε ο Ερασιτέχνης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του paopantou, ο Άγγελος Μάκρου συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για μια ακόμα χρονιά.

Ο 24χρονος διαγώνιος πήρε αρκετές ευκαιρίες φέτος, πίσω από τον Ερνάντεζ. Τώρα θα έχει μπροστά του τον Νίλσεν, που ήρθε για βασικός. Όμως ο Ανδρεόπουλος τον πιστεύει και φυσικό είναι να τον χρησιμοποιήσει παραπάνω τη νέα σεζόν. Το βόλεϊ ανδρών έκανε μια γενική αναδόμηση, με μεταγραφές ποιοτικών ξένων και διατήρησε τον ελληνικό κορμό του.

Πηγή: skai.gr

