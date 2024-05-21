Ένας 9χρονος μαθητής δημοτικού σχολείου της Κηφισιάς καταπλακώθηκε από σιδερένια πόρτα και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, προληπτικά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:30, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που εργάτες πραγματοποιούσαν εργασίες. Το παιδί παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς αιμορραγία αλλά με όχι απόλυτα καλό επίπεδο συνείδησης και διακομίστηκε στο Παίδων Πεντέλης.

Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθησαν 3 εργάτες που έβαλαν την πόρτα.

Σε ανάρτηση πολίτης αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η νέα κεντρική καγκελόπορτα που αντικαταστάθηκε το πρωί, έπεσε και πλάκωσε μαθητή που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Μιλάμε για ένα παλαιότατο κτίριο, σε κακή κατάσταση, με άπειρες παρακλήσεις στο Δήμο για ανάγκες συντήρησης και ανακαίνισης. Και όταν επιτέλους κάτι λίγο αλλάζει, γίνεται με λάθος τρόπο. (Δεν είμαι γνώστης αλλά όλοι ξέρουμε πάνω κάτω πως λειτουργούν οι εργολάβοι και οι αναθέσεις έργων στο ελληνικό δημόσιο)

Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα παιδιά για να γίνονται τα βασικά ή πρέπει οι γονείς να κατασκηνώσουμε έξω από το δημαρχείο μέχρι να βρούμε το δίκιο μας;»

Πηγή: skai.gr

