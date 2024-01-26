Της Πηνελόπης Γκάλιου

Ένα νέο «προαναγγελθέν» μέτωπο έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, μετά και τις κινητοποιήσεις των αγροτών που οργανώνονται ανά την Ελλάδα, με κορυφαίες εκείνες της Θεσσαλίας.

Η διαφορά ωστόσο στις κινητοποιήσεις των θεσσαλών αγροτών, οι οποίες φαίνεται να προβληματίζουν και να πιέζουν περισσότερο την κυβέρνηση, έχουν μία επιπλέον βαρύτητα και μία ουσιαστική διαφορά με εκείνες που διοργανώνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Οι διεκδικήσεις των αγροτών της περιοχής έχουν ως αφετηρία ή ενισχύονται, από τις καταστροφές που υπέστη στο σύνολό του ο αγροτικού κόσμος, από την καταστροφική κακοκαιρία του περασμένου Σεπτεμβρίου "Daniel" και είχε ως συνέπεια την ολική καταστροφή μεγάλων εκτάσεων αγροτικής γης, καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου αλλά και του αγροτικού εξοπλισμού των θεσσαλών.

Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν και κατανοούν την δυσχαιρή θέση του αγροτικού κόσμου, υπενθυμίζοντας πως από την πρώτη στιγμή των καταστροφών, η κυβέρνηση στάθηκε άμεσα και δίπλα στο πλευρό των πληγέντων, επιφέροντας λύσεις, υπό ακραίες συνθήκες. Τονίζουν δε, ότι η στάση αυτή δεν έχει αλλάξει και η κυβέρνηση εξακολουθεί και είναι ανοιχτή στο διάλογο για τα προβλήματα και τα αιτήματα των αγροτών, προκειμένου να βρεθούν λύσεις το ταχύτερο δυνατό.

«Σεβόμαστε τα αιτήματα, τα ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εξήγησε επίσης πως ,η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προχωρήσει σε πολύ σημαντικές πράξεις, επικαλούμενες «μια σειρά από καταβολές αποζημιώσεων, προκαταβολών και για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρωτοφανών φυσικών φαινομένων στη Θεσσαλία και συνολικά». Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη "το σύνολο των αποζημιώσεων που θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 260 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές 150 εκατομμυρίων και μια σειρά από χρήματα έχουν διασφαλιστεί, μετά και τη παρέμβαση του Πρωθυπουργού, μετά τις πολύ έντονες φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία". Δήλωσε επίσης πως η κυβέρνηση ακούει "με προσοχή όλα τα αιτήματα των αγροτών, τα αξιολογούμε, προσπαθούμε να επιλύουμε προβλήματα με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Και νομίζω, εάν δει κανείς συγκριτικά τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, αντιλαμβάνεται ότι σε περιόδους κρίσεων, εισαγόμενων κρίσεων, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που επιλύονται».

Ωστόσο, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όπως πριν λίγες μέρες και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, άφησε αιχμές, για την υποκίνηση των κινητοποιήσεων των αγροτών από κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως "σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις πολιτικών δυνάμεων, που πολλές φορές επισπεύδουν κάποιες αντιδράσεις για να δημιουργείται μία ένταση". Ο κ. Μαρινάκης παρατήρησε ωστόσο ότι αυτό δεν αφορά τον αγροτικό κόσμο ή την πολιτική της Κυβέρνησης, η οποία όπως είπε "είναι να λύνει προβλήματα όλων των αγροτών και όλων των επαγγελματιών".

Ενώ πάντως αναμενόταν τις προθέσεις της κυβέρνησης να αποσαφηνίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, απαντώντας σήμερα, στην ώρα του πρωθυπουργού στη Βουλή, στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, για την αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία, η συζήτηση αναβλήθηκε, λόγω της πρόσφατης νόσησης του πρωθυπουργού από Η1Ν1 και η συζήτηση μεταφέρεται για την επόμενη Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου.

Στην ερώτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης ζητούσε από τον πρωθυπουργό να απαντήσει:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των μέτρων ανακούφισης των πληγέντων (πρώτη αρωγή, επιδότηση ενοικίου, μετεγκατάσταση κ.λπ.) και των έργων αποκατάστασης και σε τι είδους ευνοϊκές ρυθμίσεις θα προβεί η κυβέρνηση για τους πληγέντες κατοίκους;

2. Θα υπάρξει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη θωράκιση της Θεσσαλίας από τις συνέπειες τέτοιων φαινομένων – και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης - στο άμεσο μέλλον;

Πηγή: skai.gr

