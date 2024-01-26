Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Δεν μου ζήτησε ο πρωθυπουργός να παραιτηθώ για τη διαφωνία μου

Για την απόφασή του να απέχει της ψηφοφορίας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μίλησε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι «η συγκεκριμένη συζήτηση έχει διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις εντός της ΝΔ. Είναι ένα σημαντικό θέμα και υπάρχει μία σημαντική απόκλιση στο ζήτημα αυτό. Πρέπει να δικαιολογήσω τη θέση μου διότι είμαι υπουργός Επικρατείας, άνευ χαρτοφυλακίου, δηλαδή υπουργός στον πρωθυπουργό, άρα η σχέση μου με τον πρωθυπουργό είναι μία στενή πολιτική σχέση. Επομένως δημιουργεί μία ανάγκη πρόσθετης αιτιολογησης το να μην στηρίζει ο υπουργός Επικρατείας απόφαση της κυβέρνησης.»

Ακολούθως, ο υπουργός Επικρατείας εξήγησε ότι «το ζήτημα με έχει απασχολήσει από τα φοιτητικά μου χρόνια και το γεγονός ότι δεν πείθομαι έγκειται σε δύο σημεία. Το πρώτο επιχείρημα λέει ότι προασπίζεται την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν το λέει το δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς σε δύο περιπτώσεις το 2010 και το 2017 εξέτασε προσφυγές κατά κρατών να χορηγήσουν το δικαίωμα γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια και απάντησε ότι πρόκειται για ζήτημα που εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών να το ρυθμίσουν και αν δεν το ρυθμίσουν δεν υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Τα ηθικά και δικαιικά ζητήματα είναι συνδεδεμένα για εμένα. Αν για παράδειγμα η απόφαση του δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν άλλη ακόμα και αν δεν μου άρεσε θα τη λάμβανα σοβαρά υπόψη μου» ο ίδιος πρόσθεσε.

«Στο Σύνταγμά μας λέει ότι η οικογένεια είναι θεμέλιο του έθνους μαζί με τη μητρότητα και είναι υπό την προστασία του κράτους και αυτό επικαλέστηκα υπέρ της απόφασής μου. Για μένα υπάρχει ζήτημα συνταγματικότητας. Για να περάσει ο νόμος κατά τη γνώμη μου χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό ορισμό της οικογένειας» ο κ. Βορίδης τόνισε.

«Σε απάντηση στα συναισθηματικά επιχειρήματα, ο δικός μας αστικός κώδικας σε αντίθεση με τον ΗΠΑ θα δείτε ότι δεν υπάρχουν συναισθηματικές εκφράσεις. Ο κώδικας στο πλαίσιο του γάμου καθορίζει μόνο τις υποχρεώσεις των συζύγων».

Αναφορικά με τη κριτική που δέχεται για το γεγονός πως δεν παραιτείται των καθηκόντων του απάντησε ότι «είχα πει από την αρχή ότι δεν θα ψηφίσω τη διάταξη. Έχω ηθική και πολιτική υποχρέωση με τη στάση μου να μην τραυματίσω την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του δεν έθεσε κομματική πειθαρχία και είπε ότι θεωρεί αξιοπρεπή στάση την αποχή. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα από τον πρωθυπουργό διότι καταλαβαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα με αυτό το θέμα και το αφήνει στη συνείδηση, αλλά ταυτόχρονα κάνει μία σύσταση όσοι διαφωνούν να επιλέξουν την αποχή. Δεν μπορώ να μην ακούσω αυτή τη σύσταση και εξαιτίας της σχέσης που έχω και εξαιτίας του αξιώματός μου».

«Ακούστηκε στον δημόσιο διάλογο ότι πρέπει να παραιτηθώ. Ωστόσο ο πρωθυπουργός καθορίζει τις εξελίξεις και δεν μου έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα».

Ερωτηθείς εάν και ο ίδιος έκανε ένα βήμα πίσω με την επιλογή της αποχής, ο κ. Βορίδης απάντησε καταφατικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο ίδιος έκανε μία ηθική επιλογή σταθμίζοντας το νομοσχέδιο με το συνολικό έργο της κυβέρνησης.



