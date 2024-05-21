Το Ισραήλ προτρέπει τις «χώρες του πολιτισμένου κόσμου» να αντιταχθούν στο αίτημα του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να μην εφαρμόσουν τα εντάλματα σύλληψης κατά των ηγετών του, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος την Τρίτη.

Ερωτηθείς εάν ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ή ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ θα αποφύγουν να ταξιδέψουν σε χώρες που έχουν υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης σε περίπτωση που εκδοθούν εντάλματα σύλληψης εναντίον τους, ο εκπρόσωπος, Ταλ Χάινριχ, είπε: «Ας περιμένουμε να δούμε».

Διαφοροποιημένη στάση σε σχέση με την υπόλοιπη δυτική διπλωματία τηρεί το Παρίσι μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και των ηγετών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της, Ισμαήλ Χανίγια.

Ποιες χώρες διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες απέναντι στα εντάλματα σύλληψης

«Η Γαλλία υποστηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, την ανεξαρτησία του, και τον αγώνα εναντίον της ατιμωρησίας σε όλες τις καταστάσεις» τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η γαλλική διπλωματία μετά το αίτημα για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

«Η Γαλλία καταδίκασε από την 7η Οκτωβρίου τις αντισημιτικές σφαγές που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς. Η τρομοκρατική οργάνωση αυτή ανέλαβε την ευθύνη για βάρβαρες επιθέσεις, οι οποίες είχαν στόχο αμάχους, βασανισμούς και σεξουαλική βία που έχουν τεκμηριωθεί», έχουν «αναπαραχθεί» και «πανηγυριστεί», συνεχίζει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όσο για το Ισραήλ, «η Γαλλία προειδοποιεί εδώ και μήνες για την επιτακτική ανάγκη να τηρείται αυστηρά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «τον απαράδεκτο χαρακτήρα των απωλειών στις τάξεις των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και την ανεπαρκή πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τονίζει ακόμη πως η «διαρκής πολιτική λύση» είναι ο «μόνος» δρόμος για να υπάρξει «ορίζοντας ειρήνης».

Στο ίδιο μήκος κύματος με τη γαλλική διπλωματία κινείται και το Βέλγιο. Με ανάρτησή της η Βελγίδα υπουργός Εξωτερικών Χάτζα Λαχμπίμπ δήλωσε ότι «τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα πρέπει να διωχθούν στο ανώτατο επίπεδο, ανεξάρτητα από τον αυτουργό.

Και το υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβενίας εξέδωσε ανακοίνωση στο ίδιο πνεύμα, σημειώνοντας ότι τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν σε ισραηλινό και παλαιστινιακό έδαφος «πρέπει να διωχθούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα ανεξαρτήτως των αυτουργών».

«Η λογοδοσία είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή φρικαλεοτήτων και για την εξασφάλιση της ειρήνης» ανέφερε το σλοβενικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

