Ενας επιβάτης έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν η πτήση τους Λονδίνο-Σιγκαπούρη έπεσε σε αναταράξεις λόγω των ισχυρών καταιγίδων που επικρατούσαν στην Ταϊλανδή.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Boeing 777-300ER της Singapore Airlines – με 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος - έπεσε σε κενό αέρος και έκανε «βουτιά» 1.828 μέτρων μέσα σε τρία λεπτά.

🚨🚨Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured 🐾񬠊#SingaporeAirlines #Boeing pic.twitter.com/FKYOq5BnUN — 🦜𝓡𝓪𝓳𝓪🐦𝓑𝓪𝓫𝓾🦜 (@bana_5566) May 21, 2024

«Ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, εκτοξεύθηκαν στο ταβάνι» περιέγραψε στο Reuters o 28χρονος Dzafran Azmir, επιβάτης της πτήσης.

Αλλοι χτύπησαν το κεφάλι τους στις καμπίνες αποσκευών και άλλοι στα σημεία που βρίσκονται τα εσωτερικά φώτα και οι μάσκες,

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Μπανγκόκ, είναι ενδεικτικές των ισχυρότατων αναταράξεων και των στιγμών απόλυτου τρόμου που έζησαν οι άτυχοι επιβάτες.

Few More Visuals from the incident, where one fatality and several injuries confirmed, following severe turbulence on board Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM), that operated SQ321 from LHR to SIN, ending up diverted to Bangkok #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/zixHo3SyrB — Rudra 🔱 (@invincible39) May 21, 2024

Η καμπίνα του αεροσκάφους είναι σχεδόν κατεστραμμένη, με όλα τα αντικείμενα των επιβατών και στον διάδρομο και πεσμένες τις μάσκες οξυγόνου.

Σε άλλη εικόνα μέσα από το αεροπλάνο τις στιγμές των αναταράξεων, οι επιβάτες είναι δεμένοι στις θέσεις τους αλλά με τον πανικό ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους.



Μία αεροσυνοδός φαίνεται δεμένη στη θέση της, με ματωμένη μύτη, πιθανότατα από χτύπημα.

Το αεροσκάφος χτυπήθηκε τόσο δυνατά που τελικά ο κυβερνήτης ανακοίνωσε την αναγκαστική προσγείωση στην Μπανγκόκ.

Singapore airlines SQ-321 - London - Singapore



This is where the Captain announces of a diversion to Bangkok.



Note the indentation on the luggage bin. 🙏🏼

(Video WhatsApp forward) #SQ321 #singaporeairlines pic.twitter.com/5SZDGF5WpZ — Rudra 🔱 (@invincible39) May 21, 2024

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος.

