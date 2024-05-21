Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτες εικόνες μέσα από το αεροπλάνο της Singapore – Εκανε «βουτιά» 1800 μέτρων - Ενας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από τις αναταράξεις

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media είναι ενδεικτικές του απόλυτου τρόμου που έζησαν οι επιβάτες - «Οσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, εκτοξεύθηκαν στο ταβάνι»

αεροπλανο

Ενας επιβάτης έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν η πτήση τους Λονδίνο-Σιγκαπούρη έπεσε σε αναταράξεις λόγω των ισχυρών καταιγίδων που επικρατούσαν στην Ταϊλανδή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το Boeing 777-300ER της Singapore Airlines – με 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος -  έπεσε σε κενό αέρος και έκανε «βουτιά» 1.828 μέτρων μέσα σε τρία λεπτά. 

«Ξαφνικά υπήρξε μια πολύ δραματική πτώση, όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, εκτοξεύθηκαν στο ταβάνι» περιέγραψε στο Reuters o 28χρονος Dzafran Azmir, επιβάτης της πτήσης.

Αλλοι χτύπησαν το κεφάλι τους στις καμπίνες αποσκευών και άλλοι στα σημεία που βρίσκονται τα εσωτερικά φώτα και οι μάσκες,

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Μπανγκόκ, είναι ενδεικτικές των ισχυρότατων αναταράξεων και των στιγμών απόλυτου τρόμου που έζησαν οι άτυχοι επιβάτες. 

Η καμπίνα του αεροσκάφους είναι σχεδόν κατεστραμμένη, με όλα τα αντικείμενα των επιβατών και στον διάδρομο και πεσμένες τις μάσκες οξυγόνου. 

αεροπλανο singapore

Σε άλλη εικόνα μέσα από το αεροπλάνο τις στιγμές των αναταράξεων, οι επιβάτες είναι δεμένοι στις θέσεις τους αλλά με τον πανικό ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους. 

αεροπλανο singapore


Μία αεροσυνοδός φαίνεται δεμένη στη θέση της, με ματωμένη μύτη, πιθανότατα από χτύπημα. 

αεροπλανο singapore

Το αεροσκάφος χτυπήθηκε τόσο δυνατά που τελικά ο κυβερνήτης ανακοίνωσε την αναγκαστική προσγείωση στην Μπανγκόκ.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θύματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σιγκαπούρη Λονδίνο αεροπλάνο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark