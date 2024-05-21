Ο υπουργός του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ και ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ζήτησαν από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλέσει το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη, προκειμένου να συζητήσουν τις «παγωμένες» διαπραγματεύσεις για τους ομήρους, ανέφερε το Ynet την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαντζ απευθύνθηκε στον Νετανιάχου το βράδυ του Σαββάτου, ξεκαθαρίζοντάς του ότι αν δεν εγκριθεί ένα σχέδιο για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας μέχρι τις 8 Ιουνίου, το κόμμα του (Εθνική Ενότητα) θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

«Προσωπικές και πολιτικές εκτιμήσεις έχουν αρχίσει να εισέρχονται στα πιο ιερά μέρη της άμυνας του Ισραήλ», είχε δηλώσει ο Γκαντζ στη συνέντευξη Τύπου.

Άμεση ήταν και η απάντηση της πλευράς του Ισραηλινού πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι «οι απαιτήσεις του Γκαντζ θα σημαίνουν το τέλος του πολέμου και ήττα για το Ισραήλ, εγκατάλειψη της πλειοψηφίας των ομήρων, αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία και τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους».

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε περίπτωση αποχώρησης του Μπένι Γκαντζ, θεωρείται βέβαιο πως παρά τις 64 έδρες, η κυβέρνηση Νετανιάχου θα μπει σε περιπέτειες, εξέλιξη που θα προκαλέσει περισσότερες αποχωρήσεις, με πρώτο υποψήφιο, που διαφωνεί στο ίδιο ζήτημα, τον Γιόαβ Γκάλαντ.

Πηγή: skai.gr

