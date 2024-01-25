Από την Ισπανία και την Ιταλία μέχρι τη Γερμανία, την Πολωνία, το Βέλγιο και την Ελλάδα οι αγρότες έχουν βγάλει τα τρακτέρ στους δρόμους των μεγαλουπόλεων προκαλώντας χάος και πονοκέφαλο. Αλλά και στην Ελλάδα οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε Καρδίτσα, Λάρισα και Βόλο αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους. Το ερώτημα όμως είναι τι έχει προκαλέσει τη μαζική αυτή οργή των αγροτών σε όλη την Ευρώπη;

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα τελευταία χρόνια, οι αγρότες στη δυτική Ευρώπη πολεμούν με την αυξανόμενη σκληρότητα ενάντια στις πολιτικές προστασίας του πλανήτη που όπως λένε τους κοστίζουν πάρα πολύ, σχολιάζεη σε ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα Guardian. Οι αποφάσεις της ΕΕ να πληρώνουν οι αγρότες περισσότερα χρήματα για τη μόλυνση που συνεπάγεται η παραγωγή, σε συνδυασμό με απαγορεύσεις σε φυτοφάρμακα για τους ίδιους λόγους και για περιορισμούς στη χρήση νερού λόγω κλιματολογικών συνθηκών, έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στην ΕΕ.

Χθες, Τετάρτη περίπου εκατό Γάλλοι, Ολλανδοί και Ιταλοί αγρότες βρέθηκαν μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διαμαρτυρηθούν για τις πράσινες πολιτικές της ΕΕ ή τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Οι κινητοποιοήσεις των αγροτών στην Γαλλία συνεχίστηκαν και σήμερα. Δεκάδες αγρότες βγήκαν όμως και στην Ελλάδα χθες και σήμερα προειδοποιώντας πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Γερμανία

Πρώτη το χορό των κινητοποιήσεων έσυρε η Γερμανία τον περασμένο Δεκέμβριο όταν εξαγριωμένοι αγρότες έριξαν κοπριά στους δρόμους του Βερολίνου επειδή η γερμανική κυβέρνηση ματαίωσε ένα σχέδιο για τη μείωση των επιδοτήσεων για το ντίζελ στα οχήματα των αγροκτημάτων. Την περασμένη εβδομάδα 10.000 περίπου αγρότες και χιλιάδες τρακτέρ πλημμύρησαν τους κεντρικούς δρόμους στο Βερολίνο προς την Πύλη του Βραδεμβούργου διαμαρτυρόμενοι κατά της κυβέρνησης συνασπισμού της χώρας για τη μείωση επιδοτήσεων στα καύσιμα και τις φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις του.

«Οι αγρότες έστειλαν σήμερα ένα σαφές μήνυμα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποσύρει πλήρως τις προγραμματισμένες αυξήσεις φόρων» ε'ιχε δηλώσει ο Joachim Rukwied, πρόεδρος της ένωσης των Γερμανών αγροτών.

Για ορισμένους αγρότες, το βάρος της πληρωμής για περισσότερη ρύπανση είναι ένα βήμα πολύ μακριά μετά από μια ενεργειακή κρίση και πανδημία. Μάλιστα στη Γερμανία, οι διαμαρτυρίες έχουν κερδίσει φωνητική υποστήριξη από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και ομάδες με πιο ακραίες και αντιδημοκρατικές απόψεις, σύμφωνα με την Guardian.

Γαλλία

Για δεύτερη εβδομάδα οι αγρότες στη Γαλλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα σε γεωργικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, βγήκαν ξανά στους δρόμους. Απέκλεισαν λεωφόρους και πέταξαν κιβώτια με εισαγόμενα προϊόντα σήμερα, αξιώνοντας την ανάληψη επείγουσας δράσης για τις χαμηλές τιμές παραγωγού, τους κανονισμούς για την πράσινη μετάβαση και τις πολιτικές του ελεύθερου εμπορίου, καθώς οι κινητοποιήσεις, που ολοένα και διογκώνονται, μετατοπίζονται κοντύτερα στο Παρίσι.

Κιβώτια με ντομάτες, λάχανα και κουνουπίδια, που σύμφωνα με μια ομάδα αγροτών ήταν εισαγόμενα, διασκορπίστηκαν κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Α7, που συνδέει τη Μασσαλία και τη Λυόν, τη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας αντίστοιχα. Στη νοτιοδυτική άκρη του Παρισιού, δεκάδες τρακτέρ πραγματοποίησαν πορεία τις πρωινές ώρες αιχμής. Οι αγρότες οργάνωσαν 77 μπλόκα σχεδόν παντού στη Γαλλία, σύμφωνα με μια καταμέτρηση της ένωσης FNSEA. Οι γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση ότι περιφερειακές συνδικαλιστικές ενώσεις αγροτών κάλεσαν τα μέλη τους να συγκεντρωθούν στη γαλλική πρωτεύουσα προκαλώντας πονοκέφαλο στην κυβέρνηση Μακρόν.

Οι αγρότες παραπονιούνται ότι δεν πληρώνονται αρκετά και πνίγονται από την υπερβολική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Ορισμένες από τις ανησυχίες τους, όπως για τον ανταγωνισμό από φθηνότερες εισαγωγές και τους περιβαλλοντικούς κανόνες, τις συμμερίζονται οι παραγωγοί στην υπόλοιπη Ε.Ε., ενώ άλλες, όπως οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές των τροφίμων, αφορούν περισσότερο τη Γαλλία.

Βρυξέλλες

Έξω από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες συγκεντρώθηκαν χθες και οι αγρότες του Βελγίου μαζί με Γάλλους. Ένα πούλμαν με περίπου 100 αγρότες ξεκίνησε πολύ πρωί την Τετάρτη από το Παρίσι με κατεύθυνση το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο. Παρούσα στη συγκέντρωση ήταν και η ανιψία της Μαρίν Λεπέν, Marion Maréchal.

Ιταλία

Ωστόσο, ούτε οι αγρότες στην Ιταλία έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Χθες, Τετάρτη περίπου 100 αγρότες διαδήλωσαν στην κεντρική περιφέρεια Ούμπρια, έξω από την πόλη της Ασίζης ζητώντας την αναθεώρηση των τιμών χονδρικής πώλησης, την απαγόρευση συνθετικού κρέατος, των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και της χρήσης αλεύρων από έντομα. Παράλληλα, στην περιφέρεια Αμπρούτσο, οργανώθηκε κινητοποίηση στην περιοχή του Καζαλμπορντίνο. Βόρεια της Ρώμης, στην περιοχή Όρτε, δεκάδες αγρότες με φορτηγά και τρακτέρ, διαδήλωσαν σε μικρή απόσταση από τα διόδια του αυτοκινητοδρόμου.Στη Σικελία, περίπου 50 αγρότες ξεκίνησαν από την πρωτεύουσα του νησιού, το Παλέρμο, και έφτασαν μέχρι την περιοχή της Σιάκα ενώ γύρω στους 60 διαδήλωσαν στην Λούκα της Τοσκάνης με συνθήματα όπως «δεν θέλουμε συνθετικό φαγητό, θέλουμε μόνο να σώσουμε το φαγητό μας».

Πολωνία

Μπλόκα στους δρόμους έστεισαν όμως και οι αγρότες της Πολωνίας. Πάνω από 160 δρόμοι αποκλείστηκαν χθες, καθώς οι αγρότες καταγγέλλουν τις «ανεξέλεγκτες» εισαγωγές ουκρανικών γεωργικών προϊόντων και ζητούν μια αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. «Η γεωργία αργοπεθαίνει», ήταν μεταξύ άλλων το σύνθημα που αναγραφόταν σε πλακάτ, τα οποία κρατούσαν οι αγρότες.

Ρουμανία

Αλλά και στην Ρουμανία, αγρότες και φορτηγατζήδες απέκλεισαν δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση των Βρυξελλών να αναστείλουν τους εισαγωγικούς δασμούς σε ουκρανικά προϊόντα μετά την ευρεία εισβολή της Μόσχας, την οποία θεωρούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ελλάδα

Στους δρόμους κατέβηκαν όμως χθες και σήμερα και οι αγρότες σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Κρήτη. Με δεκάδες τρακτέρ να καταφθάνουν κάτω από τον Ε65, στην παλιά Εθνική Οδό Καρδίτσας - Αθήνας και στον δρόμο Λάρισας - Καρδίτσας, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Ειδικότερα, στον κόμβο του Ε65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι οργανώνονται και μέσω συνελεύσεων συζητούν τα επόμενα βήματά τους. Την ίδια στιγμή, δεκάδες τρακτέρ από τις επαρχίες Τυρνάβου, Ελασσόνας και Φαλάνης κατέφθασαν σήμερα στον κόμβο του Πλατύκαμπου για να ενισχύσουν περαιτέρω το μπλόκο που έχει στηθεί εκεί νωρίτερα από αγρότες της Λάρισας. Ένταση επικράτησε σήμερα Πέμπτη και στον Αλμυρό, καθώς αστυνομική δύναμη προσπάθησε να αποτρέψει τους αγρότες να κλείσουν την Εθνική Οδό.

Οπως σημειώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα «δίνουν αγώνα για την επιβίωσή τους, καθώς βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής που προκάλεσαν οι μεγάλες ζημιές από καιρικά φαινόμενα και ασθένειες, της συνεχιζόμενης αύξησης του κόστους παραγωγής, αλλά και των μεγάλων περικοπών της νέας ΚΑΠ στη βασική ενίσχυση και στις συνδεδεμένες σε κάποια προϊόντα. Ειδικά στη Θεσσαλία, παραμένουν μια σειρά από προβλήματα που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτέμβρη». Παράλληλα τονίζουν πως "η εξόφληση των ανεπαρκών αποζημιώσεων έχει ανακοινωθεί ότι θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, την ίδια ώρα που 180.000 στρέμματα στον νομό Λάρισας παραμένουν κάτω από τα νερά, στους υπόλοιπους νομούς δεν έχουν καταστεί καλλιεργήσιμα χιλιάδες στρέμματα".

Πονοκέφαλος στις Βρυξέλλες

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών από άκρη σε άκρη στην Ευρώπη έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες. Στον απόηχο των μεγάλων κινητοποιήσεων ξεκίνησε σήμερα ο «στρατηγικός διάλογος» για το μέλλον του αγροτικού κλάδου, που σκοπό έχει την εξεύρεση νέων λύσεων και την επίτευξη ενός κοινού οράματος για το μέλλον του τομέα της γεωργίας και των τροφίμων στην ΕΕ, έως το καλοκαίρι του 2024. Ο στρατηγικός διάλογος θα φέρει σε επαφή τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών, των συνεταιρισμών, των επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων διατροφής και των αγροτικών κοινοτήτων, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχουν επίσης στη διαδικασία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εγκαινίασε σήμερα την πρώτη συνεδρίαση αυτού του φόρουμ για το μέλλον της γεωργίας, τονίζοντας τα εξής: «Είναι καιρός να επιτευχθεί νέα συναίνεση σχετικά με τα τρόφιμα και τη γεωργία μεταξύ των γεωργών, των αγροτικών κοινοτήτων και όλων των άλλων παραγόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας της ΕΕ. Οι γεωργοί και η βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ παρέχουν στους πολίτες μας υγιεινά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομία μας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Καταβάλλουν επίσης τεράστιες προσπάθειες για να συμβάλουν στη συλλογική μας πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα, όμως, αντιμετωπίζουν ευρύ φάσμα προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή έως τον πληθωρισμό έως τις ασταθείς επιπτώσεις στην αγορά. Με αυτόν τον στρατηγικό διάλογο, δημιουργούμε ένα φόρουμ για την επίτευξη ενός σαφούς οράματος για το μέλλον, προς όφελος όλων.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.