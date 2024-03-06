Η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήματα αίρει έναν αναχρονισμό, επισήμανε ο διευθυντής γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη δήλωσε ότι παραπέμπει στις πιο τοξικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι ο νόμος που υπάρχει και δεν επιτρέπει σε πολιτικούς αρχηγούς να είναι μέτοχοι σε εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή.πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση της Εκκλησίας για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στη Μονή Πετράκη και όχι στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών στη σκιά της ψήφισης του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια παρατήρησε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Παρακολουθήσεις

Ειδικότερα ο Δημήτρης Τσιόδρας δήλωσε ότι «εμείς δεν έχουμε καμία σχέση ως κυβέρνηση με Predator παρακολουθήσεις κλπ. Δεύτερον θεσπίσαμε μετά από συγκεκριμένες αποκαλύψεις το πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη σε σχέση με το πώς λειτουργούν αυτές οι εταιρείες».

«Δεν εξαντλείται μόνο στην Ελλάδα αυτό το θέμα. Η Δικαιοσύνη κινείται να δει τι έχει γίνει στα θέματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Το ζήτημα των κακόβουλων λογισμικών είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, όχι μόνο ελληνικό» είπε.

«Υπονοούμενα τοξικότητας»

«Ο κ. Κασσελάκης έχει κάνει πολύ σημαντικό ολίσθημα. Ο νόμος που υπάρχει πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016, όχι επί ΝΔ. Δεν επιτρέπει σε πολιτικούς αρχηγούς να είναι μέτοχοι σε εταιρεία που έχουν έδρα την αλλοδαπή. Ο Κασσελάκης ως αρχηγός έχει παραβιάσει αυτόν τον νόμο; Δεν ξέρω αν το ήξερε, οφείλει να το ξέρει, γιατί η άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να μην προσπαθεί να βγει και "από πάνω", βάζοντας μια πραγματικά χυδαία ανάρτηση, γιατί επαναφέρει λάσπη που είχε πέσει στον ανεμιστήρα για συγκεκριμένες υποθέσεις, χρεώνοντας τον πρωθυπουργό για πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση, και με μια φρασεολογία για τη Δικαιοσύνη που παραπέμπει στις πιο τοξικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ακόμα. «Δεν απαντά επί της ουσίας, αλλά και επιτίθεται με χυδαίο τρόπο στη Δικαιοσύνη και αφήνει υπονοούμενα μεγάλης τοξικότητας» πρόσθεσε.

«Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ;»

Ο κ. Τσιόδρας σχολίασε και το κάλεσμα του προέδρου της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας για από κοινού κατάθεση με το κόμμα του πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.



«Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα απαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον κ. Χαρίτση, ειδικά το ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και όταν δόθηκε η ευκαιρία τη δεκαετία του 2000 για αναθεώρηση του άρθρου 16 τελευταία στιγμή δεν συναίνεσε. Είδαμε στην ΚΟ (του ΠΑΣΟΚ) τη συζήτηση που έγινε» σημείωσε.



«Η μεταρρύθμιση αίρει έναν αναχρονισμό… Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που δεν επιτρέπεται η λειτουργιά μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων» ανέφερε ο κ. Τσιόδρας.

Τέμπη

Τις πρώτες ώρες και μέρες έγινε προσπάθεια ανάσυρσης των βαγονιών προκειμένου να βρεθούν επιζώντες και σοροί ανέφερε ο Δημήτρης Τσιόδρας. Για υπηρεσιακούς λόγους στις συνεδριάσεις που έγιναν κρίθηκε ότι πρέπει σε ένα μέρος που είχε λάσπες χώματα κλπ να πέσουν υλικά για να σταθούν οι γερανοί που έπρεπε να κάνουν αυτή τη δουλειά δήλωσε σχολιάζοντας τις αναφορές για μπάζωμα στα Τέμπη.

«Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι»

Σχετικά με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας στη Μονή Πετράκη και όχι στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών παρατήρησε ότι «έχουμε από την πρώτη στιγμή ‘’τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ’’. Η Πολιτεία νομοθετεί με βάση του τι πιστεύει ότι είναι σωστό για την κοινωνία, η Εκκλησία έχει τους δικούς της κανόνες τους δικούς τους νόμους¨» διευκρίνισε ο κ. Τσίοδρας.

Email αποδήμων

Έχει δώσει απάντηση η κ. Ασημακοπούλου για το θέμα των email των αποδήμων σχολίασε. «Από τη στιγμή που υπάρχουν καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων θεωρώ ότι η Δικαιοσύνη θα εκινήτο ούτως η άλλως. Κατά καιρούς έρχονται διάφορες λίστες, μηνύματα, κλήσεις, εγώ παίρνω από υποψηφίους όλων των κόμματων χωρίς να έχω δώσει τα στοιχεία μου. Η κ. Ασημακοπούλου είναι πολιτικός και βουλευτής και ευρωβουλευτής εδώ και παρά χρόνια, και νομίζω στο γραφείο της προφανώς Θα έχει συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία».



«Δεν έχει καμιά σχέση το θέμα με την επιστολική ψήφο, καταγγέλλοντες αναφέρουν ότι δεν έχουν δηλώσει για επιστολική ψήφο. Το ΥΠΕΣ οφείλει να κάνει έρευνα, άλλα το θέμα δεν άφορα την επιστολική ψήφο» ξεκαθάρισε ο κ. Τσιόδρας.

