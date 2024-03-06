Μήνυμα προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού απήυθυνε ο υπουργός Παιδείας, Θρηκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο μήνυμα του ο υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει πως η βία και ο σχολικός εκφοβισμός δεν έχουν θέση στο σχολικό περιβάλλον και τονίζει πως η αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων είναι προτεραιότητα για το υπουργείο Παιδείας.

Το μήνυμα του κ. Πιερρακάκης έχει ως εξής:

"Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Η 6η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, με στόχο να δοθεί ένα συμβολικό μήνυμα επαγρύπνησης απέναντι σε ένα πρόβλημα που κατά τα τελευταία χρόνια εντείνεται, επηρεάζοντας την καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων μαθητών.

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: η βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στην κοινωνία, πολλώ δε μάλλον στο σχολικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, για όλους στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποτελεί προτεραιότητα η δραστική πρόληψη και η συστηματική αντιμετώπιση συμπεριφορών και περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ψυχική και σωματική υγεία κάθε μαθήτριας και κάθε μαθητή.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Η θέσπιση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, η πρόσληψη και η διαρκής επιμόρφωση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία και η ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα, μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σεμιναρίων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών είναι μόνο μερικά από αυτά.

Πρώτοι εμείς, όμως, αναγνωρίζουμε ότι μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα θα δείτε να ξετυλίγεται μια συντονισμένη καμπάνια για την εμπέδωση του αλληλοσεβασμού και της συμπερίληψης στα σχολεία. Κυρίως, όμως, εσείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές, θα έχετε στα χέρια σας ένα νέο εργαλείο, μέσω του οποίου θα μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αναφέρετε κάθε περιστατικό που θίγει εσάς ή κάποιον συμμαθητή σας.

Ωστόσο, είναι κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το πιο σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση του bullying είναι η αλληλεγγύη. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός πρέπει να μας βρίσκουν όλους απέναντι, ενωμένους και έτοιμους να υπερασπιστούμε κάθε θύμα τους, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς καμία προϋπόθεση. Σας καλούμε, λοιπόν, να γίνετε η ασπίδα κάθε συμμαθήτριας και κάθε συμμαθητή σας, με τη διαβεβαίωση ότι θα έχετε και εμάς δίπλα σας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.