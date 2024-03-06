Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο πρωθυπουργός πριν από την άφιξή του στο Βουκουρέστι για τη συνόδο του ΕΛΚ, θα επισκεφθεί την Ουκρανία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Γιάννης Καντέλης στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, επισήμως από το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται για λόγους ασφαλείας η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουκρανία, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον κ. Ζελένσκι για να του εκφράσει τη συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης.

