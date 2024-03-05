Σφοδρή ήταν η αντίδραση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, με αφορμή την εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων σχετικά με την ύπαρξη εταιρείας την οποία διαθέτει στην Αμερική.

«Στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Σε αντίθεση με τις γιγαντιαίες περιουσίες αυτών που μας κυβερνούν, τα δικά μου εισοδήματα στις ΗΠΑ είναι όλα φορολογημένα. Μέχρι το τελευταίο δολάριο - μέχρι το τελευταίο ευρώ» αναφέρει σε βίντεο που ανάρτησε ο κ. Κασσελάκης σε απάντηση μετά την ανακοίνωση της εισαγγελικής έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα αφορά σε ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, που απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

H ελληνική Δικαιοσύνη έχει τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά στον κόσμο:

Όταν αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη απέναντι στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που βοά για την κατάλυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Όταν αναλαμβάνει να στείλει σπίτι τους, αντί για τη φυλακή, βιαστές πρωθυπουργικούς φίλους και στελέχη της ΝΔ που παρανομούν.

Όταν αναλαμβάνει να με στοχοποιήσει για το δάνειο που έδωσα στο κόμμα μου για να μη μείνουν απλήρωτοι τις γιορτές οι εργαζόμενοι. Από τα δεδουλευμένα μου στις ΗΠΑ, όχι από σακούλες από επιχειρηματίες.

H ελληνική Δικαιοσύνη έχει τα πιο αργά αντανακλαστικά στον κόσμο:

Όταν οφείλει να διερευνήσει το έγκλημα, το μπάζωμα και τη συγκάλυψη στα Τέμπη.

Όταν οφείλει να διερευνήσει το Predator και τις παράνομες παρακολουθήσεις του Μαξίμου.

Όταν οφείλει να δικάσει τις υποθέσεις κάθε απλού πολίτη που ψάχνει το δίκιο του χωρίς μέσον και «πλάτες».

Σε ό,τι με αφορά:

Στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε. Σε αντίθεση με τις γιγαντιαίες περιουσίες αυτών που μας κυβερνούν, τα δικά μου εισοδήματα στις ΗΠΑ είναι όλα φορολογημένα. Μέχρι το τελευταίο δολάριο - μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα της ατιμωρησίας:

Όλα θα αλλάξουν.

Από όλους εμάς που έχουμε καθαρά χέρια, με τη δύναμη όλων εσάς που έχετε καθαρό μέτωπο.



Πηγή: skai.gr

