Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουν από κοινού με τη Νέα Αριστερά πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, με αφορμή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

"Υπερασπιζόμαστε σήμερα το δημόσιο πανεπιστήμιο και το Σύνταγμα της χώρας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει ανερυθρίαστα το Συνταγμα. Καλούμε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας. Δεν χωρουν μισόλογα. Να αναλάβουν οι πρόοδευτικες δυνάμεις το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί" ανέφερε χαρακτηριστικά.

