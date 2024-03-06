Του Γιάννη Ανυφαντή

Με πέντε ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Νέα Αριστερά και Νίκη και ένα κάλεσμα από την Νέα Αριστερά προς τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ξεκίνησε λίγο μετά τις 10.00 η τριήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου για την λειτουργία παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ολομέλεια.

Από το περιστύλιο της Βουλής, ο πρόεδρος της Κ.Ο της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε «τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης», τονίζοντας πως «η κυβέρνηση παραβιάζει ανερυθρίαστα το Σύνταγμα που ρητά ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων».

Το κάλεσμα του κ Χαρίτση επανέλαβε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, με την Θεοδώρα Τζάκρη από την ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει πως «εμείς καταθέτουμε ένσταση αντισυνταγματικοτητας επί της αρχης και επίμαχων άρθρων».

Να σημειωθεί ότι στην ψηφοφορία που προηγήθηκε στην αρμόδια επιτροπή και αποτελεί ένα πρώτο δείγμα για την τελική στάση των κομμάτων στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής η ΝΔ ψήφισε θετικά καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, Σπαρτιάτες και Νίκη ενώ Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν.

Τι ισχύει για την πρόταση δυσπιστίας

Για να κατατεθεί μία πρόταση δυσπιστίας πρέπει να υπογράφεται από το ένα έκτο (1/6) (δηλαδή 50 βουλευτές) τουλάχιστον των βουλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση. H πρόταση δυσπιστίας υποβάλλεται στον πρόεδρο σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.