Μήνυμα του Ερντογάν στον Μητσοτάκη για τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι 

Μήνυμα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό έστειλε την Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Ο κ. Ερντογάν ευχήθηκε «περαστικά» στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη ρωσική επίθεση, μετά τη συνάντησή του στην Κωνσταντινούπολη με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Εκφράζω τις ευχές μου για περαστικά και στις δύο χώρες για την πυραυλική επίθεση κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονταν την Τετάρτη ο κ. Ζελένσκι και ο κ. Μητσοτάκης» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

