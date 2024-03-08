Φάμελλος: Ξεκάθαρα κερδοσκοπικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Μητσοτάκη

Σειρά ερωτημάτων σχετικά με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ, έθεσε στη δευτερολογία του ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, υποστηρίζοντας ότι θα πρόκειται για κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Αρχικά ρώτησε τι άλλαξε από το 2019 που ο πρωθυπουργός έλεγε ότι απαιτείται αναθεώρηση του Συντάγματος για να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια «και τώρα προχωράτε αντισυνταγματικά με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων;».

«Εμείς λέμε ότι είναι πολλά τα λεφτά, τα κέρδη των κολεγίων και των funds» σημείωσε, σχολιάζοντας πως δεν είναι απάντηση οι γνωμοδοτήσεις τριών συνταγματολόγων, «ενώ υπάρχουν άλλες, δέκα, για παράδειγμα, γνωμοδοτήσεις σε αντίθετη κατεύθυνση». Ρώτησε τον υπουργό Παιδείας, γιατί δεν αφαιρείται η άδεια από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όταν διαπιστώνονται παραβάσεις: «δηλαδή θα δίνει κάποιος τίτλους λαθραία και θα τον αφήσετε να λειτουργεί;». Επίσης ρώτησε «γιατί επιτρέπεται, με την πληρωμή παροχής υπηρεσιών και δικαιωμάτων franchising, η μεταφορά κερδών στη μητρική κερδοσκοπική εταιρεία» για να τονίσει ότι «πρόκειται επομένως για κερδοσκοπική δραστηριότητα, αφού η μητρική παραμένει κερδοσκοπική».



«Για ποιο λόγο να επενδύσει το όποιο CVC fund, φερόμενο ως υποψήφιος επενδυτής σε μια ιδιωτική ιατρική σχολή, εφόσον δεν πρόκειται να αποκομίσει κέρδος;» και «για ποιο λόγο τόσα χρόνια, σοβαρά πανεπιστήμια δεν ήρθαν να επενδύσουν σε κολέγια και θα έρθουν τώρα;», συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Φάμελος. Επιπλέον, τόνισε ότι συνιστά αδικία να μπαίνει κάποιος στην ιδιωτική Ιατρική με 9.000 μόρια, ενώ στο δημόσιο πανεπιστήμιο με 19.000. Επιπλέον, είπε ότι με την αναστολή της λειτουργίας 37 τμημάτων, μειώθηκαν οι θέσεις εισακτέων κατά 41.000 μέσα σε τρία χρόνια, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. «Τόσοι είναι οι Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού, τόσες είναι οι θέσεις που μειώσατε τα πανεπιστήμια», πρόσθεσε. Τόνισε ότι «ακόμα και γι' αυτούς που δεν μπορούν να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δημιουργείται μια κερκόπορτα από την οποία, αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπαίνεις».

Απαντώντας σε αποστροφή της δευτερολογίας του πρωθυπουργού, ο κ.Φάμελλος σχολίασε ότι «ο πρωθυπουργός δεν κατάλαβε ότι έλεγα τα ίδια με τον Στέφανο τον Κασσελάκη. Δηλαδή, στο τέλος της ομιλίας μου ανέφερα - και είναι στα Πρακτικά - για διπλασιασμό της χρηματοδότησης, διπλασιασμό των διδασκόντων, για φοιτητική μέριμνα, για στέγη. Τα είπα κι εγώ». «Πήγατε να βγάλετε ένα ιδεολόγημα, μια ιστορία ότι δήθεν δεν λέμε τα ίδια. Τα ίδια είπαμε» ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια και ο ΑΛέξης Τσίπρας είπε τα ίδια με δήλωσή του. «Και οι φοιτητές έξω στον δρόμο τα ίδια λένε. Αυτό είναι το πρόβλημα της ΝΔ: ότι εμείς λέμε τα ίδια με την κοινωνία. Εσείς δεν λέτε τα ίδια με την κοινωνία», τόνισε.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε για τις χρηματοδοτήσεις της δημόσιας παιδείας, ότι «είμαστε περίπου 2,5% του προϋπολογισμού πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». «Δεν θέλετε να χρηματοδοτήσουμε τα πανεπιστήμια και να γίνουμε παρόμοιοι με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο; Δηλαδή, μας κάνατε κριτική γιατί εμείς λέμε να γίνουμε Ευρώπη» σχολίασε, για να τονίσει ότι «εμείς λέμε να γίνουμε Ευρώπη, ενώ εσείς λέτε να είναι βορά τα παιδιά μας στα ιδιωτικά funds και στα ιδιωτικά κολέγια».

Σχετικά με την Ουκρανία είπε ότι «δεν βλέπω όλες οι χώρες της Ευρώπης να παίρνουν εξοπλισμό από τα νησιά τους για να τον πηγαίνουν στην Ουκρανία. Δεν βλέπω όλες οι χώρες της Ευρώπης να λένε ότι θα πάρουν ανταλλάγματα». Πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει «ότι αυτή η στρατηγική θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα μας να έχει ένα διαπραγματευτικό ατού σε σχέση με τη συζήτηση για τους εξοπλισμούς», για να προσθέσει ότι «δεν κέρδισε η Ελλάδα στη διαπραγμάτευση κάτι για να είναι πρώτη στην παροχή εξοπλισμού». Σημείωσε ότι θα έπρεπε όμως η χώρα μας «να είναι πρώτη στην παροχή υγειονομικού δυναμικού, διπλωματικού φορτίου. Γιατί γι' αυτό πρέπει να πάνε οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκεί, για να σταματήσει ο πόλεμος, όχι για να πουλήσουν κι άλλα όπλα».

Απευθυνόμενος στον υπουργό Επικρατείας, επισήμανε ότι δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, για να σχολιάσει: «Με ποια αξιοπιστία θα μας απαντήσετε σήμερα;». «Να έρχεται όμως υπουργός Επικρατείας και να διεκδικεί το δικαίωμα να μας απαντήσει για την κυβερνητική πολιτική, ενώ δεν την έχει υποστηρίξει στο προηγούμενο νομοσχέδιο, είναι αδιανόητο».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελλος έθεσε και τα εξής ερωτήματα: «Τι θα γίνει με τον γενικό διευθυντή της ΝΔ, τον κ. Σμυρλή, που είναι ο 'υπεύθυνος εξαγωγών' του PREDATOR και γινόταν ΕΔΕ στο υπουργείο Εξωτερικών όπου ήταν γενικός γραμματέας». «Τι θα γίνει με τον κ. Καραμανλή, πού τον κρύβετε και επιχειρείτε να τον αμνηστεύσετε ενώ η κοινωνία βοά για το έγκλημα των Τεμπών;». «Τι θα γίνει με τον κ. Τριαντόπουλο, που έχει ξεκάθαρες καταγγελίες για το μπάζωμα μετά το έγκλημα των Τεμπών, κάτι για το οποίο δεν έχει πάρει κανείς, ούτε πολιτική, ούτε ποινική ευθύνη;». Ακόμη ρώτησε αν η κ. Ασημακοπούλου θα παραμείνει υποψήφια ευρωβουλευτής και τι θα γίνει με την κ. Κεραμέως που «είναι υπεύθυνη υπουργός σε ένα υπουργείο όπου τα προσωπικά δεδομένα έχουν γίνει φύλλο και φτερό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.