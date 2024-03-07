Την ενόχληση της Μόσχας για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τα όσα έζησε κατά τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό, εξέφρασε ​το βράδυ της Πέμπτης η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Μάλιστα, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ επέλεξε να απαντήσει στις δηλώσεις του πρωθυπουργού επικαλούμενη τον μεγάλο μουσουργό Μίκη Θεοδωράκη.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: ‘’Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για την Ευρώπη, δείξαμε την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία με ένα ενιαίο μέτωπο, κάτι που οι εχθροί μας μπορεί να μην περίμεναν. Δεν θα μας τρομάξετε, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί’’».

«Αποκάλεσε επίσης τη Ρωσία εχθρό της Ευρώπης».

«Πρώτον, δεν έχουμε τρομοκρατήσει την Ελλάδα ή κανέναν άλλον και δεν τους τρομοκρατούμε. Δεν θα βρείτε ούτε ένα παράδειγμα» αναφέρει η Ρωσίδα αξιωματούχος στην ανάρτησή της στο Telegram.

«Δεύτερον, η Ευρώπη ήταν διαφορετική. Το Τρίτο Ράιχ ήταν επίσης Ευρώπη. Για μια τέτοια ναζιστική Ευρώπη, θα είμαστε πάντα εχθροί» υποστήριξε η Ζαχάροβα.

«Τρίτον, στο σοβιετικό/ρωσικό σχολείο μου, στο συνηθισμένο μάθημα μουσικής για κάθε μαθητή μας, μελέτησα τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Ήξερα και τη μουσική του και τη μοίρα του. Και αυτός ήταν εχθρός της Ευρώπης, της ναζιστικής Ευρώπης».

«Μην προδίδεις Κυριάκο τη μνήμη της Ελληνικής Αντίστασης!» καταλήγει η Μαρία Ζαχάροβα.

"Όλοι μας ανησυχήσαμε, ήταν κάτι πολύ άγριο"

Όλοι μας ανησυχήσαμε, ήταν κάτι πολύ άγριο, τόνισε νωρίτερα την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βουκουρέστι για τα όσα έζησε στην Οδησσό.

«Αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει πόλεμος... Εμείς ήμασταν εκεί επτά ώρες. Για τους Ουκρανούς είναι καθημερινή πραγματικότητα. Και αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής της ΕΕ να στηριχθεί η Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην πυραυλική επίθεση των ρωσικών δυνάμεων κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στην Οδησσό.

«Όλοι μας ανησυχήσαμε. Αν σκεφτείτε ότι ήμασταν σε ανοιχτό χώρο, χωρίς τη δυνατότητα να καλυφθούμε οπουδήποτε, ήταν κάτι πολύ άγριο» σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σημείωσε: «βλέπω το ΕΛΚ ενωμένο και συντεταγμένο πίσω από την υποψηφιότητα της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και πολιτικά δικαιωμένο για τις επιλογές που έκανε. Προσερχόμαστε με ισχυρή πολιτική πλατφόρμα στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Το ΕΛΚ είναι αναντικατάστατος εταίρος στις διαπραγματεύσεις της επόμενης μέρας».

"Δεν αποκλείεται στόχος του πυραύλου να ήταν ο Ζελένσκι ή ο Μητσοτάκης"

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η χθεσινή ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού να είχε ως στόχο τις αντιπροσωπείες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη», δήλωσε κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας.



Οι δύο ηγέτες επιθεωρούσαν τον ουκρανικό διάδρομο εξαγωγής σιτηρών στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας όταν ο πύραυλος χτύπησε λιμενική υποδομή, σχολιάζει το Reuters.



«Ήταν πραγματικά λιγότερο από 500 μέτρα από εμάς. Τι ήταν αυτό;... Δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι προοριζόταν για την αντιπροσωπεία του προέδρου μου ή την αντιπροσωπεία ξένων επισκεπτών», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN Live ο Ιχόρ Ζόβκβα, κορυφαίος διπλωματικός σύμβουλος του Ζελένσκι.



Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Μητσοτάκης εμφανίστηκαν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη για να δηλώσουν ότι ήταν μάρτυρες του ρωσικού χτυπήματος. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε υπόστεγο όπου στεγάζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ουκρανικού ναυτικού στο λιμάνι, προσθέτοντας ότι «ο στόχος επετεύχθη».



Οι υποδομές του ουκρανικού λιμένα της Μαύρης Θάλασσας αποτελούν σταθερό στόχο για ρωσικές επιθέσεις, οι οποίες εντάθηκαν από τα μέσα Ιουλίου, όταν η Μόσχα εγκατέλειψε μια συμφωνία με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ που επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των ουκρανικών σιτηρών και το Κίεβο δημιούργησε τον δικό του εξαγωγικό διάδρομο.



Ο Ζόβκβα δήλωσε ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.



«Ο πύραυλος χρειάστηκε λιγότερο από τρία λεπτά για να φτάσει στο στόχο, την τοποθεσία του λιμανιού της Οδησσού», είπε ο Ζόβκβα.



«Εάν είχαμε επαρκή αεράμυνα, αυτός ο βαλλιστικός πύραυλος θα μπορούσε να είχε αναχαιτιστεί», είπε.

"Μήνυμα από τη Μόσχα η ρωσική επίθεση στην Οδησσό"

Στη ρωσική επίθεση στην Οδησσό κατά την κοινή επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου και του πρωθυπουργού αναφέρεται ο σημερινός γαλλικός Τύπος επισημαίνοντας τις χθεσινές δηλώσεις των δύο ηγετών.



Η εφημερίδα Le Monde υπογραμμίζει ότι τα χτυπήματα σημειώθηκαν μετά την επίσκεψη των δύο ηγετών στο λιμάνι, το οποίο είναι βασικό για τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι η μετακίνηση του Έλληνα πρωθυπουργού δεν είχε προαναγγελθεί επίσημα, όπως οι περισσότερες επισκέψεις διεθνών ηγετών στην Ουκρανία, για λόγους ασφαλείας. Στην εφημερίδα γίνεται αναφορά στην ανάληψη της ευθύνης από τη Ρωσία για τη πυραυλική επίθεση, ενώ σημειώνεται, ότι όπως ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το χτύπημα έπληξε ένα «υπόστεγο σε μια εμπορική λιμενική περιοχή της Οδησσού, στο οποίο ναυτικά drones προετοιμάζονται για μάχη από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».



Από την πλευρά της η εφημερίδα Liberation κάνει λόγο για μήνυμα από τη Μόσχα, προβάλλοντας ωστόσο την εκτίμηση της αμερικανικής διοίκησης, «πως είναι πολύ νωρίς» για να ειπωθεί, «εάν αυτά τα χτυπήματα στόχευαν συγκεκριμένα τον Ουκρανό Πρόεδρο και τον Έλληνα πρωθυπουργό».



Αναφέρεται επίσης ότι οι δύο ηγέτες ολοκλήρωσαν την επίσκεψη σε αυτό το λιμάνι, που έχει καταστεί απαραίτητο για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, σημειώνοντας ότι αυτή η διαδρομή επέτρεψε την εξαγωγή 28 εκατομμυρίων τόνων, καθώς και ότι τον Αύγουστο του 2023, το Κίεβο ανακοίνωσε μονομερώς τη δημιουργία μιας διαδρομής για την εξαγωγή τους, παρά τις ρωσικές απειλές για αντίποινα σε πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από ουκρανικά λιμάνια.

"Στέλνουμε μήνυμα στο Κρεμλίνο πως δεν θα φοβηθούμε"

Με αναφορά στο ρωσικό χτύπημα στην Οδησσό, στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκίνησε την ομιλία του στο συνέδριο του ΕΛΚ, στο Βουκουρέστι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όλοι μαζί στέλνουμε μήνυμα στο Κρεμλίνο, δεν θα φοβηθούμε, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και τον γενναίο ουκρανικό λαό για όσο χρειαστεί, τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι καμία αλλαγή συνόρων δεν είναι ανεκτή.

«Αυτή τη σκοτεινή ώρα της Ευρώπης με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δείξαμε την αποφασιστικότητά μας στην στήριξη της Ουκρανίας έναντι αυτού του πολέμου με ένα ενιαίο μέτωπο, κάτι που οι εχθροί μας δεν περίμεναν ίσως. Εξακολουθούμε λοιπόν να στηρίζουμε την Ουκρανία οικονομικά, στρατιωτικά, έχουμε αναλάβει κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και στέλνουμε το μήνυμα ότι καμία παραβίαση των εδαφικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου δεν θα γίνει αποδεκτή από την ευρωπαϊκή οικογένεια».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη πως η Ελλάδα «έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη συνεισφέρουμε πολύ στο ΝΑΤΟ και θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε όλες τις άλλες χώρες να φτάσουν το ελάχιστο 2% αμυντικής δαπάνης για το ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άμυνά μας».

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την ηγεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων κάνοντας αναφορα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Πρώτα από όλα ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα όσα έχουμε επιτύχει τα τελευταία πέντε έτη. Δεν ήταν κάτι δεδομένο, απαιτήθηκαν πολλά προσπάθειες, ώστε να φέρουμε την Ευρώπη σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα και εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι στην προετοιμασία της Ένωσης για τη νέα πραγματικότητα, την οποία πλέον καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

» Θα ήθελα να συγχαρώ, λοιπόν, την Ούρσουλα για το δικό της ρόλο σε αυτήν την μεγάλη επιτυχία και για την σταθερή της ηγεσίας σε μία περίοδο, όπου αντιμετωπίζουμε αδιανόητες προκλήσεις, μια πρωτοφανή πανδημία η οποία πραγματικά συγκλόνισε όλο τον πλανήτη, έναν παράνομο και κτηνώδη πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης και μία ενεργειακή κρίση η οποία απείλησε να αποσταθεροποιήσει τις οικονομίες μας. Και φυσικά αυτές οι προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν και θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι διότι η αντίδρασή μας ήταν πολύ αποτελεσματική».

Ειδική αναφορά έκανε και στην οικονομική πρόοδο της Ελλάδας λέγοντας ότι «δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς την ευρωπαϊκή βοήθεια».

Κλείνοντας ο πρωθυπουργός τόνισε: «Τίποτα δεν συμβαίνει στην Ευρώπη χωρίς το ΕΛΚ, γι' αυτό πρέπει να είναι και πάλι η κυρίαρχη δύναμη».

Πηγή: skai.gr

