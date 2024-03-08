Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ερντογάν: Οι εκλογές της 31ης Μαρτίου είναι οι τελευταίες μου

"Αυτό για εμένα είναι ένα τελικός, αυτές οι εκλογές είναι οι τελευταίες μου εκλογές με την εξουσιοδότηση που δίνει ο νόμος"

Erdogan

Την απόσυρσή του από την πολιτική σκηνή προανήγγειλε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι οι δημοτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες του. 

Αυτές οι εκλογές είναι οι τελευταίες μου, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στους εκπροσώπους του Ιδρύματος Νέων Τουρκίας (TUGVA) το οποίο πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα. 

Μιλώντας για τις δημοτικές εκλογές δήλωσε: «αυτό για εμένα είναι ένας τελικός, αυτές οι εκλογές είναι οι τελευταίες μου εκλογές με την εξουσιοδότηση που δίνει ο νόμος. Το αποτέλεσμα θα είναι η μεταβίβαση μιας κληρονομιάς στα αδέλφια μου που θα ακολουθήσουν».

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με 81 επαρχιακούς εκπροσώπους της TÜGVA. 

«Ο Ερντογάν, ο πιο επιτυχημένος πολιτικός της σύγχρονης Τουρκίας, ηγείται της χώρας για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Νικητής περισσότερων από δώδεκα εκλογών από το 2002, ο Ερντογάν επανεξελέγη τον Μάιο του 2023» σχολιάζει το Reuters.



 
Πηγή: cnnturk.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark