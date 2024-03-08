Την απόσυρσή του από την πολιτική σκηνή προανήγγειλε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι οι δημοτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες του.

Αυτές οι εκλογές είναι οι τελευταίες μου, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στους εκπροσώπους του Ιδρύματος Νέων Τουρκίας (TUGVA) το οποίο πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα.

Μιλώντας για τις δημοτικές εκλογές δήλωσε: «αυτό για εμένα είναι ένας τελικός, αυτές οι εκλογές είναι οι τελευταίες μου εκλογές με την εξουσιοδότηση που δίνει ο νόμος. Το αποτέλεσμα θα είναι η μεταβίβαση μιας κληρονομιάς στα αδέλφια μου που θα ακολουθήσουν».

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με 81 επαρχιακούς εκπροσώπους της TÜGVA.

«Ο Ερντογάν, ο πιο επιτυχημένος πολιτικός της σύγχρονης Τουρκίας, ηγείται της χώρας για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Νικητής περισσότερων από δώδεκα εκλογών από το 2002, ο Ερντογάν επανεξελέγη τον Μάιο του 2023» σχολιάζει το Reuters.





