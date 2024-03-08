Έντονο παρασκήνιο καταγράφεται γύρω από το ενδεχόμενο εισόδου του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή, που πυροδοτείται από την πολύ πιθανή παραίτηση του Όθωνα Ηλιόπουλου από τη βουλευτική έδρα.



Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, το περιβάλλον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ διερευνά τις πιθανότητες που υπάρχουν, με την επιλαχούσα βουλευτή επικρατείας Ζωρζέττα Λάλη να αποκαλύπτει ότι όντως δέχθηκε αναγνωριστικό τηλεφώνημα. Το ίδιο και άλλοι επιλαχόντες , όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο ΣΚΑΪ.

Ο Όθωνας Ηλιόπουλος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αφήσει τη βουλευτική του έδρα για την πανεπιστημιακή στο Χάρβαρντ.

«Ό,τι είχα να πω το είπα, και ότι αυτή η ιστορία έχει τραβήξει πολύ. Οπότε λέω να προχωρήσουμε σε τίποτα σοβαρά θέματα. Θα το δείξει το μέλλον» δήλωσε στο Open o κ. Ηλιόπουλος.

Για να μπορέσει όμως ο κύριος Κασσελάκης να πάρει μια θέση στη Βουλή χρειάζεται να παραιτηθούν 5 επιλαχόντες. Μεταξύ αυτών, και η κυρία Λάλη, η οποία αποκάλυψε ότι τη ρώτησε σχετικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας με έβαλε στη λίστα του ευρωψηφοδελτίου ως μέλος του think tank. Με τίμησε. Αν τύχει και έρθει η ώρα να τον τιμήσω και εγώ από τα έδρανα της Βουλής, θα το κάνω» είπε.

«Υπάρχουν άλλοι 5 υποψήφιοι βουλευτές που θα έπρεπε να παραιτηθούν γι αυτό το ενδεχόμενο, άλλωστε ο Κασσελάκης είπε ότι προτεραιότητά του δεν είναι να πάει στη Βουλή, αλλά να είναι στην κοινωνία» σημείωσε πάντως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται εκδήλωση για το έναυσμα του προεκλογικού αγώνα από τον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των ευρωεκλογών.

